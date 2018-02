Black Panther, Letitia Wright nuovo modello di principessa Disney

Un genio in ambito tecnologico e forte sul campo di battaglia: Shuri è il nuovo modello di principessa Disney. Geniale, coraggiosa e ironica, a interpretarla in Black Panther l’attrice Letitia Wright.

Black Panther è il nuovo blockbuster basato su Pantera Nera, un personaggio della Marvel Comics, il 18esimo del Marvel Cinematic Universe. Il film è prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

Il protagonista è T’Challa (interpretato da Chadwick Boseman), erede al trono di Wakanda, regno immaginario situato in Africa, ma della pellicola resta impressa anche la giovane sorella Shuri. Di questo personaggio Nate Moore, produttore esecutivo, ha detto: “È la persona più intelligente del mondo, più intelligente di Tony Stark (interpretato da Robert Downey Jr)”. Infatti la giovanissima Shuri è un genio ed è autrice di alcune delle tecnologie più avanzate di Wakanda, oltre che creatrice degli abiti e dei gadget di Black Panther. Un personaggio particolare che piace perché differente da quelli a cui ci hanno abituati: Shuri è una ragazza che si dedica alla scienza, alla matematica e alla guarigione delle persone.

A interpretare questo personaggio innovativo l’attrice Letitia Wright, 24 anni. Letitia a soli sette anni si è trasferita a Londra dalla Guyana, e nella capitale del Regno Unito ha frequentato la scuola di recitazione. Nonostante la giovane età, ha già avuto esperienze nel mondo del piccolo e del grande schermo. Nel suo già ricco curriculum può vantare di aver partecipato a episodi di Doctor Who (BBC), Humans (AMC) e Black Mirror (Netflix). Ha ottenuto il suo primo importante ruolo cinematografico nel film indipendente Urban Hymn.

Le prossime apparizioni al cinema saranno in Avengers: Infinity War e Ready Player One, nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg.

Black Panthers, film della serie incentrata sui supereroi Marvel, è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 14 febbraio e sta sbancando al botteghino in tutto il mondo. In Italia è terzo in classifica nei film più visti del weekend, negli USA ha incassato 218 milioni di dollari in soli quattro giorni. Nel film anche Lupita Amondi Nyong’o, Premio Oscar come Migliore Attrice Non Protagonista per il film “12 anni schiavo”. L’attrice di origine keniota interpreta Nakia, membro delle guardie del corpo di T’Challa e vecchia fiamma.