Chi è Dani Faiv, il cameriere che è diventato un rapper

Per chi conosce bene le fiabe, nel caso di questo giovanissimo artista della musica italiana potrebbe senz’altro citare quella di un “Cinderella man”, in un certo senso. Chi è Dani Faiv? La prima risposta potrebbe essere questa: un ragazzo con un sogno nel cassetto ma che, nel frattempo, ha dovuto sudare e impegnarsi per mantenerlo in vita. Anzi, in primo luogo per mantenersi in vita visto che, come tanti ragazzi di questa generazione, Dani ha deciso di darsi da fare e lavorare fin da giovanissimo.

Per conoscere le origini di Dani Faiv dobbiamo andare in Liguria, a La Spezia, dove è nato 25 anni fa, nel 1993. Questa è la sua terra natale, ma a dire la verità il ragazzo ha plasmato il suo talento e iniziato a costruire le basi per il suo sogno in quel di Milano, dove, come i fan più affezionati sanno perfettamente, ha fatto per alcuni anni il cameriere.

Mentre lavora alacremente, in parallelo inizia a muoversi nello spazio del rap italiano, pubblicando prima “Zanzare Freestyle” con Strage, un producer originario della Puglia, e poi “Teoria del Contrario Mixtape”, alla cui realizzazione ha partecipato anche Kanesh, barese come il primo e che diventerà presto il suo producer di fiducia.

Il groove e lo stile trap del ragazzo ligure sono da subito saltati all’occhio e notati da chi è nell’ambiente, così, tra un tavolo da servire e un beat, Dani Faiv viene convogliato nell’ambiente milanese e conosce il rapper che gli cambierà, di fatto, la carriera: stiamo parlando di Jake The Smoker, alias Giacomo Giuseppe Romano, che dopo aver ascoltato i suoi lavori lo contatta sui social e gli chiede di iniziare a lavorare insieme.

Ecco chi è Dani Faiv, o meglio chi era: Dani era un cameriere che voleva fare il rapper, un ragazzo come tanti della sua età che aveva un sogno e un obiettivo e che ha saputo trasformare il sudore della fronte in passione tangibile. Ora? È un rapper che faceva il cameriere e che, proprio su questa sua esperienza, ha costruito insieme al suo mentore, Jake, un nuovo fortunatissimo pezzo, “The Waiter”, che prende proprio spunto dalla sua vita reale. Il suo futuro? È promettente e lastricato di trap, synth, beat e tante nuove collaborazioni: il sogno, finalmente, è diventato realtà.