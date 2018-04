Chi è Asja Cresci concorrente di The Voice 2018

Asja Cresci è una concorrente di The Voice of Italy 2018. Diciotto anni, di Piombino in Toscana, sul palco dell’ultima puntata di Blind Audition del talent musicale di Rai Due ha portato Bang Bang di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj.

Grinta, energia e un’interpretazione molto sentita che hanno convito dopo poco Cristina Scabbia che ha deciso di pigiare il pulsante rosso per la giovane toscana. Un vero e proprio vulcano di energia che ha trasmesso tutta la sua voglia di entrare a far parte dei concorrenti di questa edizione di The Voice of Italy 2018. Cristina Scabbia ha detto: “Appena ho sentito il pezzo che amo molto di una cantante che amo molto sono esplosa, poi mi sono girata e ho visto la tua carica”. In lei la frontwoman dei Lacuna Coil vede tantissimo. Ed Asja Cresci entra nel suo team.

Asja Cresci su Facebook ha un profilo personale. Su Instagram, invece, è seguita da 1261 follower e su questo social condivide immagini e Storie.

Nella clip introduttiva Asja si è potuta far conoscere dal pubblico del talent di Rai due: “Inizialmente per me la musica era un gioco – ha ricordato – iniziato con la mia mamma, che mi ha trasmesso questa passione. È diventata una vera e propria necessità con gli anni”. Ha raccontato di non essere brava nelle relazioni con gli altri, soprattutto nell’esprimersi a parole: “Questa è una cosa brutta che fa star male. Grazie alla musica ho trovato il modo attraverso il quale comunicare con le persone a cui non ho dato forse abbastanza con le parole”. Ha aggiunto di non vedere l’ora di salire sul palco perché l’ansia e l’emozione si trasformino in altro.

Asja Cresci entra come concorrente di The Voice of Italy nel corso della quarta puntata delle Blind Audition. Ultimo appuntamento di questa edizione con le esibizioni al buio, per lasciare spazio alla fase dei Knock Out. I giudici di questa edizione sono Francesco Renga, Cristina Scabbia, J Ax e Al Bano. Conduce il talent un sempre ironico e bravo Costantino della Gherardesca. Novità di questa edizione il Blocca Coach: tre pulsanti che permettono di impedire agli altri giudici di girarsi per fare entrare un concorrente nel loro team.