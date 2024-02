Conviene rimanere single #lodicelascienza

I single in Italia, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, si attestano sui 7 milioni; dal 1991 ad oggi i divorzi sono quadruplicati mentre in Cina esiste un treno dedicato a 1000 single alla ricerca dell’anima gemella…Insomma, meglio essere single oppure avere una relazione stabile? Stando ai dati raccolti da alcune recenti ricerche, chi non ha un matrimonio o un rapporto esclusivo, vive meglio, gestisce con più maturità le emozioni negative, ha relazioni sociali più soddisfacenti e raggiunge prima i propri obiettivi professionali e personali.

La dottoressa Bella DePaulo, psicologa sociale dell’università della California, ha esaminato 814 soggetti tra single e sposati ed è giunta alla conclusione che chi non ha vincoli e legami sentimentali stabili conduce una vita più appagante, è più vicino ad amici e parenti e prova meno stress e ansia, come conferma anche un altro studio condotto da due ricercatori del Lafayette College e dell’Università di Miami.

La psicologa DePaulo ha dichiarato: “Mai come ora, le persone possono scegliere il modo di vivere migliore per loro, senza alcuna strada scritta a priori. Quello che conta non è quello che fanno gli altri o che gli altri pensano dovremmo fare, ma se siamo in grado di trovare i luoghi, gli spazi e le persone che si adattano meglio a chi siamo veramente, rendendo la nostra vita migliore”.

In effetti scapoli incalliti e nubili felici di esserlo hanno la possibilità di concentrarsi maggiormente su se stessi e sulle proprie passioni: aspetto, questo, che certamente li aiuta nella ricerca della felicità considerato che chi è in coppia (soprattutto le donne) finisce per perdere 3 ore di sonno a notte a causa del partner e fare 7 ore di pulizie in più a settimana.

Di recente, poi, è balzata agli onori della cronaca la storia di una vecchina ultra-centenaria convinta che il segreto della sua lunga vita è non essersi mai sposata (mentre questi due sono disposti a tutto pur di convolare a nozze e questa ragazza ha deciso di sposarsi da sola)… Forse la nonnina in questione ha più di qualche ragione, non trovate?