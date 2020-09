Green Meteo: le prime previsioni meteo per i ragazzi

Il meteo è solitamente qualcosa di quotidiano, che difficilmente associamo alle nuove generazioni. Eppure, anche i più piccoli hanno bisogna di sapere come cambia il tempo e se li attende una giornata di sole o di irriverente e fastidiosa pioggia. Proprio per questo, Rai Gulp ha pensato alle prime previsioni del tempo pensato per il pubblico dei ragazzi.

Un’idea inattesa e rivoluzionaria, che prende ufficialmente il via a partire da venerdì 25 settembre, alle ore 18, sul canale 42. Il titolo del programma sarà Green Meteo e la conduzione è affidata a Riccardo Cresci. Realizzato da Rai Pubblica Utilità e Rai Ragazzi, il format sarà settimanale e sarà proposto ogni venerdì. Le previsioni del tempo per il fine settimana si uniscono a informazioni sull’ambiente da parte di giovani ricercatori. Quindi l’idea è che il meteo venga visto dalle nuove generazioni come strettamente legato al tema della sostenibilità ambientale e dell’ecologia.

In un colorato studio virtuale di nuova generazione e con una grafica accattivante, saranno proposte al pubblico più giovane le previsioni del tempo del weekend. Il conduttore Riccardo Cresci camminerà direttamente sulla penisola italiana, grazie a una prospettiva angolare, con mari, fiumi, colline e montagne in rilievo. Le previsioni si basano sui dati del Servizio Meteo dell’Aereonautica Militare.

“Accanto a Riccardo Cresci – recita la nota stampa ufficiale – ci saranno in collegamento alcuni giovani esperti scientifici, provenienti da tre università (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi della Basilicata e Università degli Studi Roma Tre) che racconteranno i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, per guidare i giovani spettatori, veri protagonisti del cambiamento e del nostro futuro, verso un comportamento responsabile e di tutela del nostro pianeta. I telespettatori possono interagire via Twitter taggando l’account ufficiale di RaiGulp, su Facebook e su Instagram. Tutte le puntate possono essere riviste su RaiPlay.

Green Meteo è un programma realizzato da Rai Pubblica Utilità e Rai Ragazzi, scritto da Claudia Adamo, con la regia di Francesco Maltarello.