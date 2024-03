Festa del papà, perché si mangiano le zeppole di San Giuseppe? In pochi lo sanno

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Il 19 marzo in buona parte del mondo si celebra la festa del papà, una ricorrenza importante, di cui però molti ignorano il significato. Durante questa giornata particolare si rende omaggio alla figura del papà, fondamentale nella vita di ognuno di noi ed a volte non considerata abbastanza.

Perché la festa del papà cade il 19 marzo in Italia e in altri Paesi: Tradizione e Significato

La festa del papà è un’occasione speciale in molte parti del mondo, ma non cade sempre nello stesso giorno. Mentre in alcune nazioni può essere celebrata in date diverse, in Italia e in altri Paesi cattolici si festeggia il 19 marzo. Ma qual è il motivo di questa scelta?

Le Origini della Festa del Papà

La festa del papà ha le sue radici all’inizio del secolo scorso, insieme alla celebrazione della festa della mamma. È nata come un modo per riconoscere e onorare il ruolo fondamentale dei genitori all’interno della società. Tuttavia, la data e il significato della festa possono variare da Paese a Paese, in base alle rispettive culture e tradizioni.

In Italia, in Portogallo, Spagna e in tutti i Paesi di tradizione cattolica, la festa del papà viene festeggiata il 19 marzo legandola a San Giuseppe, il papà di Gesù e marito della Madonna. A iniziare questa tradizione, secoli fa, sono stati proprio i monaci benedettini. La festa del papà viene citata nel Vangelo di Luca e in quello di Matteo, con una ricorrenza dedicata proprio a San Giuseppe. I primi a celebrarla, nel 1030, sono stati i benedettini, seguiti poi dai Servi di Maria nel 1324 e infine dai Francescani nel 1399.

A partire dal 1300 si iniziò stabilmente a celebrare la festa del papà, legandola al giorno della morte di San Giuseppe, avvenuta appunto il 19 marzo. Nel 1479 papa Sisto IV, decise di inserire la festività nel calendario, estendendola a tutta la chiesa.

A partire dal 1968 sino al 1977, la festa del papà divenne una festività nazionale, con addirittura la chiusura delle scuole in tutta Italia. In seguito venne eliminata la chiusura delle scuole e, nonostante una legge del 2008 abbia tentato di ripristinarla, San Giuseppe oggi è solo un giorno in cui mamme e figli rendono omaggio ai papà.

La Scelta del 19 Marzo in Italia

In Italia, la festa del papà è stata fissata il 19 marzo, una data che non è stata selezionata a caso. Questo giorno è stato dedicato a San Giuseppe da Papa Sisto IV nel 1479. San Giuseppe è considerato il padre putativo di Gesù Cristo, poiché, secondo la dottrina cattolica, Gesù era il figlio di Dio e della Madonna.

Una piccola curiosità: la festa del papà si celebra in quasi tutto il mondo, ma non sempre nelle stesse date. Negli Stati Uniti ad esempio i papà si celebrano il 19 giugno. Secondo la tradizione in questa data del 1910 Sonora Smart Dodd, giovane donna di Spokane, dopo aver ascoltato un sermone per la festa della mamma decise di crearne uno per la festa del papà, dedicandolo al padre, veterano della guerra di secessione. Dagli Usa il giorno del papà è arrivato anche in Cina, Inghilterra, Grecia e Francia.

San Giuseppe, Simbolo della Paternità

Nel corso dei secoli, San Giuseppe è stato venerato come un padre modello, caratterizzato da bontà, comprensione e dedizione nel crescere il Figlio di Dio. La sua figura è diventata un simbolo universale della paternità, e per questo motivo il 19 marzo è stato scelto come giorno per celebrare i padri in Italia e in altri Paesi cattolici.

Tradizioni Culinarie della Festa del Papà

Oltre alle celebrazioni religiose e familiari, la festa del papà è spesso accompagnata da deliziosi dolci tradizionali. In Italia, le zeppole di San Giuseppe sono particolarmente popolari, delle frittelle napoletane farcite con crema o marmellata di amarene. A Roma, invece, i bignè sono la scelta preferita, mentre in Sicilia si possono gustare le sfince, altrettanto deliziose. Che sia con un dolce o un gesto d’affetto, è un giorno per dimostrare il nostro amore e gratitudine ai nostri cari papà.