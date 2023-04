Perché il Primo Maggio si mangiano le fave e il pecorino?

Il nostro Paese è caratterizzato da tradizioni culinarie molto curiose, diverse non solo da regione a regione ma a volte addirittura da città a città. E a rendere speciale ogni usanza locale è anche la storia che vi è alle spalle, tramandata generazione dopo generazione nei racconti dei nonni ai nipoti. Proprio per la loro rilevanza storico-sociale , conoscere le ragioni di certe abitudini all’apparenza immotivate è importante per trasmettere un sapere che troppo spesso rischia di andare perduto. Anche in occasione del Primo Maggio, Festa del Lavoro, esiste un’originale consuetudine a tavola, vediamo di cosa si tratta e come si spiega.

Siamo a Roma e, qui, il primo giorno del mese di maggio la tradizione vuole che si mangino le fave con il pecorino: come mai? L’abbinamento gastronomico è, senza dubbio, ben calibrato ma in questo caso la scienza alimentare c’entra ben poco. Dobbiamo, infatti, risalire ad anni molto, molto lontani per capire il significato di questo piatto divenuto classico che fa parte rigorosamente del menù del 1° maggio. Si tratta, infatti, di un’accoppiata vincente fin da tempi remoti.

Fave e pecorino, infatti, erano consumati tradizionalmente in primavera per celebrare l’arrivo della bella stagione. Oltre alle testimonianze che attestano il consumo della fava già in età neolitica, sono svariate le leggende che accompagnano il piatto. Se per i Greci, per esempio, le fave erano connesse con la morte (usavano mangiarle il 2 novembre ), la storia del pecorino è tutta italica. Citato addirittura da Plinio il Vecchio, questo formaggio ha da sempre caratterizzato le tavole di Roma diventandone presto l’alimento principe.

L’abbinamento, nato in epoche successive, voleva essere un augurio di buon auspicio per la primavera e l’imminente estate, in previsione del raccolto. Non a caso, la tradizione di mangiare fave e pecorino romano a inizio maggio ha origini contadine per poi contagiare l’intera popolazione.