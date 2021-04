Questo giocattolo si trasforma da solo

Potrebbe sembrare un giocattolo per bambini, ma prezzo e dimensioni lo collocano piuttosto nel variegato (e folle!) mondo del collezionismo: l’Optimus Prime realizzato da Robosen per Hasbro è apparentemente un autoarticolato Freightliner, in parole povere un camion, in grado però di trasformarsi in un “robottone” alto mezzo metro (Costumi di Carnevale incredibili: ecco i bambini Transformers)

La cosa più incredibile di questo complesso robot, che riproduce uno dei protagonisti della fortunata saga dei Transformers, è che si trasforma completamente da solo, senza intervento umano: grazie ad una struttura composta da 5000 pezzi, 60 microchip e 27 servomotori, in pochi secondi Optimus Prime mostra il suo vero volto, lasciando di stucco chiunque assista alla trasformazione. (I Transformers arrivano al Museo della Scienza a Milano!)

Si tratta del primo modellino al mondo in grado di trasformarsi autonomamente da autoarticolato a robot: la trasformazione inoltre può essere guidata con la voce, ma anche programmata da remoto e via app. Ce n’è di che far impazzire ogni fan dei Transformers ed in effetti bisogna proprio uscire di testa, perchè il “giocattolone” costa 699 dollari (590 euro circa).

Transformers Optimus Prime Auto-Converting Programmable Advanced Robot – Collector's Edition is up for preorder on Hasbro Pulse ($699.99) https://t.co/YbYWFyVaSM "industry first Auto-Converting, Interactive, Programmable, Voice Activated, Mobile Controlled – Optimus Prime Robot" pic.twitter.com/vBYmGOVsBC — Wario64 (@Wario64) April 9, 2021

Il prezzo è però giustificato dal fatto che Optimus Prime by Hasbro è un vero e proprio robot, accessibile ma complesso, in grado di sviluppare movimenti ed azioni autonome interagendo tramite l’applicazione: tra le cose che Optimus può fare per voi, può camminare, tirare pugni, simulare l’uso di armi e esibirsi in una serie di pose, ma può anche parlare, ovviamente riproducendo frasi iconiche della saga cinematografica, e rispondere ed obbedire a comandi vocali.

Ovviamente tutte le luci di Optimus Prime si accendono veramente e quando è in versione camion può essere addirittura guidato.

Optimus Prime by Hasbro è quindi il modellino che tutti i fan dovrebbero avere, a patto di poterci spendere un po’ e anche di avere spazio sufficiente per farlo trasformare!