Solo in questa regione italiana, il gas sarà 'gratis': il motivo

Il costo di luce e gas è oramai alle stelle e le utenze di privati cittadini così come di piccole, medie e grandi imprese rischiano di lievitare senza sosta: anzi è recente la storia di un imprenditore che ha deciso di rendere nota la salatissima bolletta per manifestare l’incredibile insofferenza di queste ultime settimane.

Il gestore di un bar – ecco un altro esempio – ha spiegato che da maggio a agosto ha visto i costi per energia e gas più che duplicati fino ad arrivare a 22mila euro di bolletta contro i 10mila di qualche mese fa. Anche le famiglie sono parecchio in difficoltà e mentre la nostra classe politica è concentrata a delineare alleanze e fare campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre, c’è chi continua a non riuscire ad arrivare a fine mese.

Per questo motivo il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato una legge che prevede che da ottobre i costi del gas non graveranno più sulla comunità. Una scelta certamente da apprezzare, che potrebbe indurre gli altri governatori a fare altrettanto anche se per il momento, quello del Presidente della Basilicata ci sembra sia l’unico gesto degno di nota.

Entrando nello specifico, c’è una copertura finanziaria di 60milioni per il 2022 e al massimo 200 per i prossimi due anni: la bolletta però non sarà del tutto gratuita dal momento che verranno azzerati soltanto i costi del gas, mentre gli oneri, il prezzo dei trasporti e le altre voci resteranno intatte.

Perché soltanto in Basilicata avverrà tutto ciò? Il motivo riguarda la presenza sul territorio della Val d’Agri del più grande giacimento di idrocarburi dell’Europa continentale che importanti compagnie come Eni e Shell hanno sfruttato per oltre 30 anni e che versano una quota ogni anno per poter continuare. I soldi con cui il Presidente della Regione Basilicata vuole aiutare i propri cittadini vengono direttamente da là e non potranno essere di agevolazione a chi utilizza altre fonti di riscaldamento rispetto al metano, come pellet o legna.