Se sei in vacanza qui non girare con il costume: rischi la multa

Cosa c’è di meglio del clima delle vacanze per godersi il mare in costume e, magari, farsi un giro in tenuta da spiaggia anche nelle varie località balneari del nostro paese? Spesso, nelle città di mare, si tollera che i turisti vadano a spasso ancora in costume… ma c’è una famosissima località che ha posto uno sconcertante divieto.

A Sorrento, in Campania, sarà vietato andare in giro in costume o a torso nudo. Il divieto vale nelle piazze della città per tutti i bagnanti (sopratutto giovani) che dal centro abitato si muovono verso il mare o viceversa. I rischi, per chi disobbedisce, sono belli grossi dal punto di vista economico, con multe che partono da 25 euro ma che possono arrivare fino a 500 euro.

Il comune ha deciso di adottare una linea dura, dalla quale sembra deciso a non tornare indietro. Anzi, l’ordinanza in questione è stata subito ribattezzata come “anti cafoni”

Di fatto, sarà vietato camminare per le strade di Sorrento non immediatamente afferenti alla spiaggia indossando solo il costume da bagno o a torso nudo. Stop dunque alla libera circolazione dei bagnanti e, come recita l’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Coppola, si fermerà “un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza“.

“Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica“, ha rivelato a Repubblica il primo cittadino della città sorrentina.

L’obiettivo è quello di dare una nuova immagine a Sorrento, spingendola verso un turismo di qualità, in grado di fare da polo di attrattività per gli eventi internazionali (togliendo la possibilità di girare in costume per il centro).