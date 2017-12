L'amore a prima vista non esiste, lo dice la scienza

L’amore a prima vista? Non esiste! A svelarlo è la scienza secondo cui il classico colpo di fulmine sarebbe solo il frutto di un “inganno della mente”. Per gli esperti infatti quello che definiamo “amore” in realtà non è altro che pura attrazione fisica, che non ha nulla a che fare con questo sentimento più elevato.

La ricerca in questione è stata condotta dagli studiosi dell’Università di Groningen, in Olanda, che hanno misurato la “capacità di infatuazione” di alcuni volontari, per la maggior parte ragazzi sui vent’anni.

Per condurre lo studio gli esperti del dipartimento di Psicologia dell’università olandese hanno utilizzato diversi strumenti, fra cui un sondaggio online, uno speed date, questionari, incontri reali e meeting. Fra i 400 partecipanti 32 (per la maggior parte uomini) hanno affermato di aver sperimentato l’amore a prima vista.

Studiando i dati però è emerso che quello che loro definivano “colpo di fulmine” non era legato affatto a sensazioni che richiamano il sentimento dell’amore, come la passione, l’intimità e la volontà di creare un legame duraturo.

Ma non è finita qui: secondo un altro studio infatti una persona su tre afferma di aver vissuto l’amore a prima vista con il proprio compagno. Per i ricercatori però questo dettaglio sarebbe un ricordo costruito appositamente dalla mente, una sorta di informazione falsa usata per rendere più forte il legame di coppia.

Per i ricercatori ciò significa che nessun amore scoppia all’improvviso, ad un primo sguardo, ma nasce e cresce con il tempo e attraverso la conoscenza dell’altro. Il colpo di fulmine è solamente un’illusione, ossia l’idea che ciò che proviamo sia un sentimento alto e nobile, mentre in realtà si tratta di pura e semplice attrazione fisica, niente di più. Un fenomeno che spiega perché individuare l’amore vero – fra tanti inganni della mente – spesso sia molto complicato.