Vino, è possibile stappare la bottiglia stappare senza cavatappi: il trucco della fisica sorprendente

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Aprire una bottiglia di vino senza cavatappi può sembrare una di quelle situazioni destinate al fallimento, soprattutto quando l’occasione è conviviale e la voglia di brindare è tanta. E invece no. A dimostrare che anche un imprevisto può trasformarsi in un esperimento affascinante ci pensa Vincenzo Schettini, volto amatissimo del progetto La fisica che ci piace, che in un video diventato virale spiega come stappare una bottiglia utilizzando esclusivamente oggetti comuni e, naturalmente, le leggi della fisica.

Aprire una bottiglia di vino senza cavatappi usando la fisica

La scena è di quelle familiari: bottiglia pronta, amici intorno e nessun cavatappi a portata di mano. È qui che entra in gioco la fisica applicata. Il professore invita a non scoraggiarsi e a osservare con attenzione ciò che si ha a disposizione. Servono un coltello affilato, sottile e appuntito, una forchetta e, se necessario, persino una pentola o una padella per facilitare alcune fasi dell’operazione.

Il primo passaggio consiste nell’inserire la punta del coltello direttamente nel tappo. L’azione non deve essere violenta, ma precisa: piccoli colpi secchi permettono alla lama di penetrare nel sughero. Qui entra in gioco un concetto chiave della meccanica, quello delle forze impulsive, ovvero forze intense applicate per un tempo molto breve, capaci di produrre un effetto significativo sul sistema.

Se il tappo oppone resistenza, è possibile aiutarsi battendo leggermente con una padella, sempre con attenzione. Una volta che il coltello è ben ancorato al tappo, si passa alla seconda fase: l’inserimento della forchetta.

Forze, attrito e rotazione: perché il metodo funziona

La forchetta va infilata perpendicolarmente rispetto al coltello, creando una sorta di struttura rigida collegata direttamente al tappo. A questo punto entra in scena un altro concetto fondamentale: la rotazione. Con una mano si tiene fermo l’insieme di coltello e forchetta, utilizzando il corpo come vincolo, mentre con l’altra si fa ruotare lentamente la bottiglia.

La mano che blocca gli utensili esercita una forza vincolare, impedendo al sistema di muoversi liberamente. La mano che ruota la bottiglia, invece, trasmette energia al tappo generando un momento torcente. Se la forza applicata è sufficiente, si riesce a vincere la forza di attrito statico che tiene il tappo incastrato nel collo della bottiglia.

Nel momento in cui il tappo inizia a muoversi, l’attrito cambia natura e diventa attrito dinamico, più debole rispetto a quello statico. Questo passaggio è decisivo: una volta avviata la rotazione, estrarre il tappo diventa molto più semplice. Continuando a ruotare la bottiglia e sollevando gradualmente coltello e forchetta, il tappo comincia a uscire con sorprendente facilità.

Il risultato finale è quasi magico, ma dietro c’è solo fisica applicata con intelligenza. Non a caso il professore, entusiasta, non nasconde la propria meraviglia per un metodo tanto efficace quanto ingegnoso, arrivando a scherzare sul fatto che d’ora in poi vorrebbe essere lui a stappare tutte le bottiglie.

Quando la scienza entra nella vita quotidiana

Ogni gesto, anche il più banale, è governato da equilibri di forze, attriti ed energie che, se compresi, possono trasformare un problema in una soluzione creativa. È proprio questo il messaggio che passa attraverso il video: la scienza non è astratta né lontana, ma uno strumento concreto che aiuta a leggere e risolvere la realtà. E così, anche un brindisi improvvisato può diventare una piccola, brillante lezione di fisica.