Spiaggia più cara d'Italia, 1000 € per fare un bagno: non è Capri

Quali sono le spiagge più care d’Italia? La domanda suscita la curiosità di molti, anche di coloro che non spenderebbero mai cifre esorbitanti per trascorrere una giornata al mare.

Qual è la spiaggia più cara d’Italia

Secondo un’analisi svolta dal Codacons, la spiaggia più cara dello stivale non si trova a Capri, come alcuni potrebbero pensare. L’isola regina del Golfo di Napoli, infatti, si posiziona al decimo posto con la sua Capri beach Club Da Luigi (ingresso con lettino o sedia a sdraio 100 euro a persona, inclusa la consumazione al ristorante). Ombrellone 15 euro, cabina 20 euro e telo 10 euro. Nulla a che vedere con la cifra a tre zeri di un’altra spiaggia italiana.

Al primo posto nella top 10 delle spiagge più care d’Italia si trova Le Cinque Vele Beach Club a Marina di Pescoluse. Siamo nel Salento, in provincia di Lecce. Qui un gazebo con tavolino, 4 lettini, teli da mare e aperitivo vengono 1.010 euro rimborsabile, 960 euro non rimborsabile.

Mille euro per una giornata di mare sono davvero in pochi a poterli spendere. Ma vediamo quali sono le altre spiagge più care d’Italia.

L’elenco delle spiagge più care

Secondo posto per Forte dei marmi con il Twiga: qui una tenda araba con sofa, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino hanno un costo di 600 euro. Terzo posto per il Lido di Venezia con la spiaggia dell’Hotel Excelsior: capanna con lettino, materasso, cuscino, 2 sedie a sdraio con cuscini, 1 tavolo, 4 sedie pieghevoli, 3 teli da spiaggia hanno il costo di 515 euro.

Usciamo dal podio: al quarto posto torna Forte dei Marmi con l’Augustus Hotel di Forte dei Marmi: tenda deluxe con 1 letto queen size, 2 lettini, sdraio e casseforti vengono 500 euro. Stessa cifra si paga al Nikki Beach in Costa Smeralda per un Iconic Beach bed con 1 bottiglia a scelta tra magnum di vino rosé oppure una bottiglia di Champagne da 75 cl.

Sesta posizione in Liguria, presso l’Eco del mare di Lerici, dove una cabina deluxe con ombrellone, 2 lettini e 2 teli mare, costano 352 euro. Settimo posto in Puglia, questao volta a Savelletri con il Lido Pettolecchia dove un gazebo fino a 4 persone costa 300 euro. ottava posizione per Venezia con il Des Bains: gazebo con 4 sedie, tavolo, 1 lettino con materassino, 2 sdraio, 230 euro. Infine nono posto in Sardegna, al Phi beach di Baja Sardinia: qui lettino, telo, drink, frutta, acqua e pranzo costano 180 euro a persona.

Chiude la classifica la già citata spiaggia di Capri che, al rileggere la classifica stilata dal Codacons, risulterebbe persino economica. Insomma, una giornata al mare può avere cifre da capogiro, se si sceglie una location di lusso, in uno stabilimento o in un resort curato in ogni dettaglio, non necessariamente davanti al mare più bello.