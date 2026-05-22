Come ha fatto la Piramide di Cheope a resistere per millenni? Lo studio rivela un ingegnoso sistema antisismico

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Una nuova ricerca rivela perché la Grande Piramide è sopravvissuta per oltre 4.600 anni resistendo anche a forti terremoti

La Grande Piramide di Cheope, simbolo dell’antico Egitto e unica tra le Sette Meraviglie del Mondo Antico ancora esistente, continua ad affascinare studiosi e archeologi. Un recente studio scientifico ha infatti individuato alcune caratteristiche strutturali che avrebbero permesso al monumento di attraversare millenni quasi intatto, resistendo persino a terremoti di forte intensità.

Secondo gli esperti, la straordinaria longevità della piramide non dipenderebbe soltanto dalla sua imponenza, ma anche da una particolare combinazione di elementi architettonici e geologici che agiscono come una sorta di sistema antisismico naturale.

La struttura della piramide assorbe le vibrazioni

Gli studiosi hanno analizzato il comportamento della piramide durante le vibrazioni del terreno, scoprendo che la frequenza con cui oscilla il suolo è molto diversa da quella della struttura stessa. Questo dettaglio è fondamentale, perché evita il fenomeno della risonanza sismica, spesso responsabile di gravi danni agli edifici durante i terremoti.

Le misurazioni hanno mostrato che il terreno circostante vibra a circa 0,6 Hz, mentre la piramide oscilla mediamente tra 2 e 2,6 Hz. Questa differenza permette alla costruzione di dissipare meglio l’energia sismica senza amplificare le oscillazioni.

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Le camere interne svolgono un ruolo fondamentale

Un altro elemento chiave individuato dagli scienziati riguarda le cosiddette camere di scarico situate sopra la Camera del Re. Questi spazi furono progettati originariamente per distribuire il peso dell’enorme massa di pietra, ma oggi si ritiene che abbiano anche un’importante funzione nella riduzione dello stress provocato dai terremoti.

Le analisi hanno evidenziato che in queste aree le vibrazioni diminuiscono sensibilmente rispetto ad altre parti della piramide. In pratica, tali ambienti contribuirebbero a smorzare le onde sismiche, migliorando ulteriormente la stabilità della struttura.

Fondamenta solide e geometria perfetta

Gli esperti sottolineano anche l’importanza delle fondamenta rocciose, della distribuzione uniforme del peso e della forma perfettamente simmetrica della piramide. Tutti questi aspetti garantiscono una grande rigidità strutturale e un’elevata resistenza torsionale.

La costruzione, composta da milioni di blocchi di calcare e granito, riesce così a mantenere una stabilità eccezionale nonostante il passare dei secoli e gli eventi naturali.

Uno studio internazionale sulla Piramide di Cheope

La ricerca è stata realizzata da un gruppo internazionale coordinato da studiosi egiziani del National Research Institute of Astronomy and Geophysics del Cairo. Gli scienziati hanno effettuato decine di rilevazioni sia all’interno della piramide sia nel terreno circostante utilizzando sofisticati accelerometri e tecniche avanzate di analisi sismica.

I risultati suggeriscono che gli antichi architetti egizi possedessero una conoscenza sorprendentemente avanzata della stabilità delle costruzioni, anche se non è certo che avessero intenzionalmente progettato un sistema antisismico.

La Grande Piramide continua a stupire il mondo

Ancora oggi la Piramide di Cheope rappresenta uno dei più grandi misteri dell’ingegneria antica. La nuova ricerca rafforza l’idea che gli Egizi avessero sviluppato tecniche costruttive estremamente sofisticate, capaci di garantire una durata straordinaria alle loro opere monumentali.

Gli studiosi ritengono inoltre che, grazie alle sue caratteristiche strutturali, la piramide possa continuare a resistere anche a futuri eventi sismici con danni limitati, confermando la straordinaria efficacia della sua progettazione.