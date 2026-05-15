Hanno più di 100 anni e insieme sommano 316 anni: chi sono le sorelle più anziane del mondo

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Esistono legami che sfidano il tempo, le epoche e persino le leggi della biologia. È il caso di tre sorelle brasiliane che sono state ufficialmente riconosciute come le sorelle più anziane del mondo. Con un’età combinata di ben 316 anni, la loro storia ha fatto il giro del pianeta, diventando un simbolo di resilienza, unione familiare e longevità straordinaria. Il record è stato recentemente ratificato dai ricercatori di LongeviQuest, dopo un meticoloso processo di verifica dei documenti storici e interviste dirette.

Chi sono le sorelle De Deus Nunes

Le protagoniste di questo incredibile traguardo sono nate nel distretto rurale di Cedro de Sao Joao, nel nord-est del Brasile. Figlie di Manoel e Jovelina de Deus Nunes, sono cresciute in una famiglia numerosa di otto figli, dove i valori fondamentali erano il duro lavoro, la disciplina e una solidarietà incrollabile tra consanguinei.

La sorella maggiore, Levita de Deus Nunes, ha 108 anni ed è nata nel 1917. Dopo una giovinezza passata a gestire la casa di famiglia, si è trasferita a Rio de Janeiro nel 1953, dove ha lavorato dietro le quinte per la celebre emittente nazionale Rede Globo.

La mezzana, Zoraide de Deus Mota, ha 104 anni (nata nel 1921) e ha sfidato le regole sociali dell’epoca diventando prima insegnante e poi laureandosi alla prestigiosa scuola di infermieristica Anna Nery. Infine c’è la più giovane, Zulina de Deus Nunes, che ha 103 anni. Nata nel 1923, Zulina ha utilizzato le sue abilità nel ricamo artigianale per finanziare gli studi universitari di tutti i suoi sei figli.

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Una vita oltre le avversità

Nonostante il traguardo odierno sembri una favola, la vita delle tre sorelle non è stata priva di ostacoli. Hanno attraversato sconvolgimenti globali, crisi economiche e gravi lutti personali. Zoraide, ad esempio, ha cresciuto cinque figli, sopravvivendo alla perdita di due di loro. Eppure, la loro forza d’animo è rimasta intatta. Zulina, a 103 anni, è ancora incredibilmente indipendente: cucina, si occupa delle faccende domestiche e funge da matriarca per i suoi nove nipoti e sei pronipoti.

I ricercatori Iara Souza e Gabriel Ainsworth, che hanno curato la ratifica del record, hanno descritto il trio come la prova vivente del “potere della fratellanza per tutta la vita”. Il loro legame è rimasto indissolubile per oltre un secolo, dimostrando che il supporto reciproco può essere il vero elisir di lunga vita.

I prossimi traguardi e il segreto della longevità

Sebbene detengano il record attuale di sorelle più anziane in vita, le tre centenarie brasiliane hanno ancora degli obiettivi davanti a loro. Il record storico assoluto appartiene alle sorelle americane Renfro, che nel 2009 raggiunsero un’età combinata di 325 anni. Inoltre, la singola persona più anziana del mondo rimane attualmente la britannica Ethel Caterham, che ha superato i 116 anni.

Qual è il segreto per arrivare a queste età? Se Ethel Caterham suggerisce di mantenere un atteggiamento mentale positivo e “dire di sì a tutto”, le sorelle De Deus Nunes sembrano suggerire che la chiave risieda nell’affetto familiare e nella capacità di restare uniti nonostante le tempeste della vita e della storia che si attraversa. Un messaggio di speranza che, nel 2026, appare più attuale che mai.