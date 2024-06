Gli zombie esistono veramente, ora ce lo dice anche la scienza

Tra le numerose minacce legate ai cambiamenti climatici, esiste una preoccupante, ma spesso sottovalutata, sfida: quella dei cosiddetti virus “zombie” preistorici, sepolti per migliaia di anni nel ghiaccio e ora pronti a fare la loro ricomparsa. A causa del riscaldamento globale, che provoca la fusione dei ghiacciai, questi virus, insieme a batteri e altri microorganismi, stanno emergendo in superficie, costituendo una minaccia potenziale per gli esseri umani. Il nostro sistema immunitario non ha mai avuto a che fare con tali agenti patogeni, rendendoci vulnerabili. Il rischio concreto è l’insorgere di malattie ancestrali e potenzialmente letali per le quali non abbiamo difese immunitarie.

L’allarme è stato lanciato dal professor Jean-Michel Claverie dell’Istituto di Microbiologia, Bioenergia e Biotecnologia presso l’Università di Aix-Marsiglia in Francia. Dal 2014, Claverie si è dedicato allo studio di questi virus zombie. Nella sua ultima ricerca, condotta insieme ai colleghi dell’Istituto Zoologico dell’Accademia Russa delle Scienze di San Pietroburgo, del Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina di Potsdam in Germania e altri istituti, ha analizzato virus estratti dal permafrost siberiano, il ghiaccio “permanente” che si sta sciogliendo a causa dei cambiamenti climatici. Questi virus sono stati recuperati dal suolo, da carcasse di animali preistorici e da altri campioni biologici provenienti dal fiume Lena e dalla Kamchatka. Gli esperti ritengono che tali microorganismi abbiano un’antichità compresa tra i 27.000 e i 50.000 anni. In totale, sono state identificate 13 nuove specie di virus zombie, appartenenti a gruppi tassonomici noti come Megavirus, Pacmanvirus, Pandoravirus, Cedratvirus e Pithovirus.

Il permafrost copre circa il 20% del territorio dell’emisfero settentrionale, ma sta scomparendo a causa dei cambiamenti climatici. Questo processo di scioglimento irreversibile sta rilasciando materia organica congelata che risale fino a un milione di anni fa. Gran parte di questa materia si decompone in anidride carbonica e metano, aggravando ulteriormente l’effetto serra. Tra questa materia organica si trovano microbi cellulari rianimati, sia procarioti che eucarioti unicellulari, insieme a virus rimasti in uno stato di dormienza sin dai tempi preistorici, come spiegato dal professor Claverie e dai suoi colleghi nell’abstract del loro studio recentemente pubblicato sulla rivista “Viruses”.