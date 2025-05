Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Con l’estate ormai alle porte, cresce il desiderio di prendersi una pausa, staccare dalla routine quotidiana e godersi qualche giornata di relax in riva al mare. Spiagge assolate, acqua cristallina, lettino sotto l’ombrellone e magari anche un buon pranzo vista mare: tutto questo, però, rischia di pesare sul portafoglio, soprattutto in un anno segnato da rincari generalizzati. Nonostante l’aumento dei prezzi, però, è ancora possibile trovare località balneari che offrono servizi di qualità a costi contenuti, ideali per chi cerca una vacanza low cost senza rinunciare al comfort. Dalle coste del Lazio alla Sicilia, passando per la Basilicata e la Campania, esistono stabilimenti dove ombrelloni e lettini sono ancora alla portata di tutti. Abbiamo raccolto per voi alcune delle migliori mete economiche dove rilassarsi al sole senza spendere una fortuna.

La spiaggia di Terracina ha ottenuto importanti riconoscimenti, inclusa la Bandiera Blu per la pulizia e la qualità dei servizi, e la Bandiera Verde come miglior spiaggia attrezzata per il divertimento sicuro dei bambini. ​​Sul lungomare sorge lo stabilimento balneare Il Delfino, che si distingue per la qualità delle sue spiagge e dei servizi offerti. Facendo una simulazione attraverso il sito spiagge.it si scopre che per il 31 luglio la prima fila di ombrelloni e lettini costa soltanto 9,00 €.

Inoltre, è disponibile una trattoria di mare e uno snack bar, un servizio bar in spiaggia con QR code per gli aperitivi in riva al mare, animazione serale con balli di gruppo, un’area relax e un’edicola con giornali e riviste. Gli ospiti possono anche partecipare a emozionanti escursioni in barca alle Grotte del Circeo.

Terracina, oltre ad offrire bellezze naturali e balneari, è una città ricca di storia e tradizione. Si narra che fosse la dimora della maga Circe, e nelle vicinanze si trova il Parco Nazionale del Circeo, un’area protetta di grande valore naturalistico riconosciuta dall’UNESCO come Riserva della Biosfera.

Per chi viaggia con amici a quattro zampe, Baia Domizia nel casertano offre diverse opzioni. Il Lido Erica è una scelta perfetta per chi cerca una dog beach accogliente. Qui, gli animali sono i benvenuti e possono muoversi liberamente in tutte le aree dello stabilimento. Per gli ospiti umani, c’è un ottimo ristorante che propone piatti tradizionali a base di pesce fresco pescato localmente. La spiaggia è ampia e i lettini e gli ombrelloni sono posizionati a distanza adeguata per garantire privacy e tranquillità. Una simulazione sul sito spiagge.it mostra che per il 31 luglio l’area lettini in prima fila costa 7,00 €.

Uno dei tesori più economici si trova sulla costa ionica siciliana, precisamente nella località di Santa Teresa Di Riva, in provincia di Messina. Questa incantevole spiaggia è insignita del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu dal 2017, grazie alla sua gestione sostenibile del territorio. La spiaggia, inoltre, si trova nel centro della città, a pochi passi dal Comune, rendendolo facilmente accessibile per tutti i turisti.

L’organizzazione degli spazi è impeccabile, con lettini e sdraio disposti in maniera ordinata e con spazi adeguati per garantire il rispetto della privacy. Ampi ombrelloni proteggono ogni coppia di lettini dal sole cocente, offrendo una piacevole ombra durante le ore più calde della giornata.

Non mancano nemmeno le attività: dagli sport acquatici, come il windsurf e il beach volley, alle serate mondane nel Lounge bar, con musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Il ristorante con vista mare offre una cucina raffinata con piatti tipici a base di pesce e specialità della tradizione siciliana, ma anche opzioni per gli amanti della carne o della pizza appena sfornata.

Un altro angolo di paradiso economico e accogliente si trova a Mascali, sulla costa del mar Ionio. Questa spiaggia incantevole è situata in prossimità di supermercati, banche, negozi, farmacie, pizzerie e bar, offrendo così la possibilità di assaporare le prelibatezze della tradizione siciliana nei numerosi ristoranti della zona.

Il lido è particolarmente attento all’accessibilità, essendo privo di barriere architettoniche e quindi facilmente fruibile anche dalle persone diversamente abili. I servizi offerti sono di alta qualità e comprendono il noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini, servizi igienici, cabine, docce calde, servizio di animazione, area giochi, campo da beach volley, calcio balilla, e la possibilità di noleggiare canoe e pedalò. Il lido offre inoltre diverse opzioni di bar e ristoranti dove gustare le specialità tipiche del luogo o rinfrescarsi con bibite fresche.

Se siete alla ricerca di spiagge economiche dove rilassarvi e divertirvi, queste due mete siciliane vi aspettano a braccia aperte per offrirvi momenti di puro benessere e divertimento sotto il sole della splendida Sicilia.

Come attesta un’analisi di Federconsumatori, chi sceglie il mare dovrà fare i conti – è proprio il caso di dirlo – con rincari generalizzati del 5% in media per l’affitto di ombrelloni, sdraio e pattini. D’altronde la voglia di un po’ di relax in spiaggia è forte e chi non vuole aspettare le ferie lunghe di agosto per concedersi un weekend fronte mare cristallino della nostra bella penisola, deve correre alla ricerca dell’offerta migliore navigando su uno dei tanti siti di prenotazione sul web.

Gallipoli in Puglia, l’isola di Ischia, Capalbio in Toscana e San Teodoro in Sardegna sono praticamente off limits, ma non perdiamo la speranza, qualche offerta su ombrellone con lettini si trova ancora in rete e noi vi aiutiamo ad intercettare le spiagge più economiche e abbordabili.

Qualche esempio:

In Basilicata, Scanzano Jonico offre lettini fronte mare a poco meno di 12 € per prenotazioni infrasettimanali a giugno, mentre il gazebo VIP costa circa 50 €, ideale per gruppi o famiglie con bambini.

offre lettini fronte mare a poco meno di 12 € per prenotazioni infrasettimanali a giugno, mentre il gazebo VIP costa circa 50 €, ideale per gruppi o famiglie con bambini. Nei pressi di Lecce , una giornata al mare si attesta sui 16,50 € per due lettini, con sabbia bianca e fine e acqua cristallina.

, una giornata al mare si attesta sui 16,50 € per due lettini, con sabbia bianca e fine e acqua cristallina. A Tropea , in Calabria, i prezzi salgono fino a quasi 22 € per due lettini in un giorno infrasettimanale a fine giugno.

, in Calabria, i prezzi salgono fino a quasi 22 € per due lettini in un giorno infrasettimanale a fine giugno. A Jesolo, in Veneto, affittare due sdraio con ombrellone costa quasi 20 €, un prezzo accettabile considerando la vicinanza a Venezia.

Male, invece, alcune tra le spiagge più frequentate del lido romano:

a Ostia per esempio noleggiare due lettini in uno stabilimento balneare costa 31 euro;

per esempio noleggiare due lettini in uno stabilimento balneare costa il trofeo per la spiaggia meno economica d’Italia va ad Alassio, in Liguria, dove – come riporta Repubblica – si arriverebbe a sborsare anche 75 € per due adulti.

Per concludere, per chi cerca alternative al mare, le strutture nell’entroterra del centro Italia offrono opzioni di relax a prezzi più contenuti.