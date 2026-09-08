Lazio, il lago dalle acque cristalline dove cani e padroni hanno il loro angolo di paradiso

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Nel Lazio c’è un lago dove anche i cani possono fare il bagno e correre liberi: ecco perché Martignano è una meta tutta da scoprire.

Forse non lo sai, ma a poca distanza da Roma c’è un lago immerso nel verde dove è possibile trascorrere una giornata lontano dal traffico, immersi nella natura. Stiamo parlando di un piccolo paradiso del Lazio che ha una particolarità in più: qui anche chi viaggia con il proprio cane può trovare uno spazio pensato per condividere tutta la giornata insieme, compreso il bagno. E per raggiungere le rive senza invadere l’area naturalistica esiste anche un servizio di navetta.

Lago di Martignano, il piccolo paradiso verde vicino Roma

Il Lago di Martignano è una delle mete più suggestive per chi cerca una pausa nella natura alle porte della Capitale. Inserito nell’area protetta di Bracciano-Martignano, conserva un’atmosfera molto diversa dalle località balneari più affollate: sulle sue rive il paesaggio resta sempre protagonista. Ed è uno spettacolo, tra prati, vegetazione e acque che invitano a trascorrere qualche ora all’aperto.

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È una destinazione particolarmente interessante anche per chi vuole organizzare una gita con il proprio animale. Una delle strutture affacciate sul lago, Il Casale di Martignano, dispone infatti di una spiaggia riservata ai cani lunga circa 300 metri. Qui gli animali possono entrare in acqua e circolare senza guinzaglio nell’area dedicata, purché restino sotto la sorveglianza dei proprietari. Per le persone sono disponibili anche zone ombreggiate, lettini e un punto ristoro.

La spiaggia dove anche i cani possono fare il bagno

È proprio questa possibilità a rendere Martignano una meta speciale per chi non vuole lasciare a casa il proprio amico a quattro zampe. Non si tratta semplicemente di una spiaggia che “tollera” gli animali: lo spazio è espressamente dedicato ai cani, che possono bagnarsi nelle acque del lago e muoversi liberamente nell’area prevista. L’ingresso degli animali è a pagamento e ai proprietari spetta naturalmente il rispetto delle regole di convivenza e la raccolta delle deiezioni.

La formula permette così di vivere una giornata al lago senza dover scegliere di separarsi dal proprio animale domestico. Un dettaglio non secondario per chi cerca una destinazione estiva nel Lazio realmente pet-friendly.

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Come raggiungere il lago di Martignano: parcheggio e navetta

L’accesso al lago è organizzato in modo da limitare il traffico nell’area naturalistica. Per la stagione estiva 2026, il Comune di Anguillara Sabazia ha attivato un servizio di parcheggio con navetta: dal 1° giugno al 20 settembre funziona tutti i giorni, generalmente dalle 8 alle 20. Il parcheggio si trova in via di Ponte Valle Trave, all’angolo con via dei Caputi.

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La navetta costa 2 euro a persona per andata e ritorno ed è gratuita per minori di 14 anni, over 65 e persone con disabilità. Una buona notizia riguarda proprio chi viaggia con animali: anche i cani salgono gratuitamente, purché dotati di guinzaglio e museruola; sono ammessi al massimo due cani per corsa e due per passeggero. Il servizio garantisce tempi di attesa non superiori ai 30 minuti.

Un sistema pensato per lasciare l’auto fuori e arrivare al lago nel modo più semplice possibile, preservando proprio quella tranquillità che rende Martignano così speciale.