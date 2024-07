Lazio, acque cristalline e sabbia dorata: la spiaggia libera che puoi visitare solo 2 mesi l'anno

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Sapevi che nel Lazio c’è un luogo incantato, accessibile ai bagnanti soltanto per due mesi l’anno? Si tratta della meravigliosa spiaggia di Torre Astura, a un passo da Nettuno, in provincia di Latina. Si tratta di una vera e propria chicca del litorale laziale, che si estende per otto chilometri di sabbia dorata, affiancata da piccoli tratti di rigogliosa macchia mediterranea. La stessa torre medievale di Torre Astura, suggestivo set di numerosi film e meraviglioso sfondo naturale, sembra messa lì a far da incantevole e silenziosa guardia ad un luogo incredibile.

La spiaggia di Torre Astura: l’incanto di uno dei luoghi più magici del litorale laziale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A dominare la spiaggia di Torre Astura c’è la sua imponente torre medievale, costruita nel 1193 dalla nobile famiglia romana dei Frangipane sui resti di una villa romana.

Si tratta di una costruzione che ha avuto il compito di difendere il litorale dalle incursioni saracene. A più o meno 10 chilometri a sud-est rispetto al centro abitato di Nettuno, sembra osservare la spiaggia con la sua imponente presenza. La sua bellezza e la sua storia hanno incantato anche il poeta Gabriele D’Annunzio, vate della letteratura italiana, che ne scrisse nei suoi taccuini evidenziando l’aura magica del luogo.

La spiaggia di Torre Astura: un paradiso da assaporare per soli due mesi all’anno

La vera particolarità della spiaggia di Torre Astura sta nella sua “accessibilità limitata”. La spiaggia è infatti accessibile dal pubblico per soli due mesi all’anno, per il 2024 dal 1° luglio al 31 agosto, dalle 8 alle 19.

Questo periodo così limitato – per quanto coincidente con il centro dell’estate o della “alta stagione”, come la chiamano gli operatori del settore turistico – non fa che renderla ancora più speciale, un angolo di paradiso da assaporare intensamente.

L’incantevole spiaggia di Torre Astura: come accedere a uno dei luoghi più incantati d’Italia

L’ingresso alla spiaggia è sempre libero. Pertanto, non ci sono scuse per visitarla. Anzi, questa possibilità sembra essere lì come un invito aperto a tutti.

È possibile raggiungerla in auto. Per i visitatori che partono da Roma verso Sud, bisogna imboccare via Pontina in direzione via Prato Cesarino, poi seguire il corso della strada provinciale 18. Da lì, si bisogna proseguire in direzione Sabotino, fino a svoltare in via Valmontorio, dove è possibile parcheggiare l’auto. Si tratta di un viaggio che fa da antipasto allo splendore della spiaggia. La strada verso Torre Astura è infatti già di per sé un preludio all’incanto, un viaggio tra la natura che culmina con la vista della torre che si erge fiera sulla costa.

Si può arrivare tranquillamente in macchina ma, ogni sabato e domenica, c’è anche una navetta che collega il centro di Nettuno alla pineta a ridosso della spiaggia, al costo simbolico di 1 euro, rendendo l’accesso ancora più semplice e comodo.

Quella Torre Astura non è solo una spiaggia ma è un’esperienza di immersione nella bellezza naturale e storica del Lazio. Questo luogo incantevole si apre al pubblico per soli due mesi, offrendo acque cristalline, sabbia dorata e una lezione di storia incorniciata da una torre medievale. Un viaggio che ogni amante della bellezza e della tranquillità dovrebbe concedersi, per vivere un’estate indimenticabile, a poco più di un’ora dalla Capitale.