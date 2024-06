Questa è la regione italiana con le acque balneabili più eccellenti d’Italia: non è la Sardegna

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Le acque di balneazione in Italia si confermano di qualità eccellente anche per il 2024. Secondo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), il 95,6% della costa monitorata rientra nella classe di qualità “eccellente”. Questo risultato, basato su attività di monitoraggio continuo, sottolinea come su 5.090 km di tratti marini, la stragrande maggioranza offra acque di qualità superiore. Se includiamo i tratti con classificazione “buona” (153 km, pari al 2,9% del totale), la percentuale complessiva di acque di qualità elevata raggiunge il 98,5%. Solo 32 km rientrano nella classe di qualità “sufficiente” e 44 km in qualità “scarsa”.

Le Regioni con le Acque più Eccellenti

Tra le regioni italiane, alcune si distinguono particolarmente per la qualità delle loro acque. La Puglia guida la classifica con il 99,7% delle sue coste classificate come eccellenti. Seguono il Friuli Venezia Giulia con il 99%, la Sardegna con il 98,4% e la Toscana con il 98,2%. Queste cifre testimoniano la qualità ottima delle acque di balneazione lungo tutta la penisola, sebbene con alcune variazioni dovute alle specifiche caratteristiche delle coste monitorate.

Eccellente Anche la Qualità delle Acque di Laghi e Fiumi

Non solo le coste marine, ma anche le acque di balneazione di laghi e fiumi in Italia sono di elevata qualità. Dei 662 km monitorati, 630 km (95,2%) sono classificati come eccellenti, mentre 20 km (3,1%) sono di qualità buona, 6 km (0,9%) sufficienti e 1 km (0,2%) scarsi. Questi dati confermano le tendenze degli anni precedenti e sono il risultato dell’attività di sorveglianza e controllo svolta dalle Agenzie ambientali.

Monitoraggio e Controllo delle Acque

Nel 2023, il Snpa ha prelevato circa 26.000 campioni di acqua di mare e oltre 2.300 campioni di acque di fiumi e laghi, per un totale di oltre 28.000 campionamenti. La balneabilità delle acque viene valutata in base a due parametri microbiologici: la concentrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Il monitoraggio copre 4.710 aree, escludendo la costa siciliana che è monitorata dal sistema sanitario regionale, e i risultati sono in linea con le norme europee, posizionando le acque italiane al di sopra della media dell’UE.

La Classifica delle Regioni con le Acque Marine più Eccellenti

Di seguito, la classifica delle regioni italiane con le acque marine eccellenti più elevate:

Puglia – 99,7% (880,0 km di costa eccellenti) Friuli-Venezia Giulia – 99,0% (69,8 km) Sardegna – 98,4% (1.387,9 km) Toscana – 98,2% (586,3 km) Veneto – 98,0% (98,7 km) Marche – 97,7% (158,1 km) Basilicata – 96,8% (56,8 km) Emilia-Romagna – 94,4% (101,8 km) Molise – 93,1% (30,7 km) Lazio – 92,7% (244,6 km) Liguria – 90,3% (333,8 km) Campania – 90,2% (432,6 km) Abruzzo – 89,7% (107,3 km) Calabria – 89,6% (601,5 km)

Le acque di balneazione in Italia continuano a essere di qualità eccellente, con una copertura quasi totale di tratti marini e lacustri che garantiscono sicurezza e pulizia per i bagnanti. La Puglia, in particolare, si distingue per avere la percentuale più alta di coste eccellenti, seguita da altre regioni che confermano la bellezza e la purezza delle acque italiane. Questo successo è il frutto di un attento monitoraggio e di un impegno costante nella protezione ambientale.