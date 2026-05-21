Quanto ha guadagnato Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP? Perché riceverà solo metà dei soldi

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Alessandra Mussolini riceverà solo metà di quanto le spetta da vincitrice del GFVip: il motivo non è quello che pensi (e non c'entra il fisco).

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello VIP 2026 e in tanti si chiedono quanto, di fatto, abbia portato a casa davvero. Il montepremi finale racconta infatti solo una parte della storia, perché la cifra annunciata non coincide interamente con quella che finirà nelle sue tasche. E, come spesso accade nei reality, il vero valore dell’esperienza potrebbe andare ben oltre l’assegno finale.

Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello VIP 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se vi foste persi qualcosa, l’ottava edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa lo scorso 19 maggio dopo 64 giorni di permanenza nella casa. Il programma, che è andato in onda come sempre su Canale 5 a partire da metà, è stato condotto da Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli a fare da opinioniste. Alla fine, la vittoria finale è andata ad Alessandra Mussolini, che ha battuto nello scontro conclusivo al fotofinish Antonella Elia.

La vittoria dell’ex europarlamentare è stata raccontata come il risultato di un percorso segnato da ironia, temperamento e presenza scenica. Mussolini è entrata nella casa dal primo giorno ed ha resistito fino alla fine.

Quanto ha guadagnato: il montepremi e la metà devoluta

La cifra ufficiale della vittoria è di 100mila euro. È questo il montepremi previsto per la vincitrice del Grande Fratello VIP 2026. Ma la verità è che Alessandra Mussolini non incasserà direttamente l’intera somma. Metà del montepremi, cioè 50mila euro, viene infatti devoluta in beneficenza a un’associazione scelta dalla prima classificata.

In termini semplici, la vittoria vale 100mila euro, ma la parte che resta alla vincitrice è di 50mila euro. Gli altri 50mila non rappresentano una trattenuta fiscale o una penalizzazione personale, ma la quota destinata alla beneficenza secondo il meccanismo del premio finale.

Il vero guadagno per Alessandra Mussolini va però ben oltre il premio finale

Nei reality televisivi, però, sappiamo bene che il montepremi è spesso solo una parte del discorso economico. Per gran parte dei partecipanti, il cachet settimanale può rappresentare solo una quota del guadagno complessivo. La vera partita si gioca dopo: visibilità, ospitate, programmi televisivi, radio, social, sponsorizzazioni e nuovi contratti. E per chi ha bisogno di un rilancio d’immagine, è qualcosa che non va affatto sottovalutato.

Questo discorso vale un po’ per tutti, ma ancora di più per una concorrente come Alessandra Mussolini, che arriva da una lunga esposizione pubblica: televisione, politica, Parlamento italiano ed europeo, oltre a una carriera mediatica iniziata molti anni fa. La vittoria al reality show di casa Mediaset non è quindi soltanto un premio in denaro, ma anche un rilancio di immagine e una nuova occasione di presenza nel circuito televisivo.

D’altronde, per lei non è una novità. Da qualche anno ci siamo abituati a vederla fuori dai contesti politici: prima a Ballando con le Stelle, poi al Cantante mascherato e infine, prima del GFVip a Tale e quale show, con una parentesi anche a Nudi per la vita. Praticamente il Grande Fratello non rappresenta altro che l’ennesimo passo di una carriera mediatica che nel mezzo ha avuto una lunga parentesi politica.