I nomi più popolari in Italia? Eccoli regione per regione

Quali sono i nomi più popolari in Italia? Quando si tratta di scegliere il nome per i propri figli i genitori italiani non hanno dubbi e da qualche anno optano quasi sempre per gli stessi. Lo svela una recente ricerca dell’Istat realizzata in collaborazione con Davide Mancino e pubblicata sul Sole 24 Ore, che mette in luce quelli più popolari.

Per le bambine non ci sono dubbi: oggi il nome più popolare è Sofia, presente in quasi tutte le Regioni della Penisola e arginato unicamente da Aurora che resiste (insieme ad Emma) a Bolzano. In diverse zone, in particolare del Centro, continua ad essere utilizzato per i bebè il nome Giulia, apprezzato sin dal 2007, e tornato di tendenza nel 2011.

E i maschietti? Nel 2007 la moda imponeva Alessandro o Francesco. I primi abbondavano soprattutto nel Nord e Centro, mentre i secondi erano diffusi al Sud. L’eccezione erano i Lorenzo in Toscana, gli Antonio in Campania e i Giuseppe in Sicilia.

Da allora però le cose sono molto cambiate. Nel 2009 in tutta Italia si diffonde a macchia d’olio il nome Lorenzo, interessando soprattutto le Regioni di Centro e Nord. Nel 2011 arriva anche Leonardo, che diventa popolare nelle Marche e a Bolzano. Il 2013 è invece, secondo l’Istat, l’anno dei Francesco. In questo periodo diventa questo l’unico nome scelto dalle mamma e dai papà italiani per i loro bambini.

L’egemonia dei Francesco dura sino al 2014. Nell’anno successivo questo nome resta popolare al Sud, mentre al Nord si impone Leonardo e in Sicilia nuovamente Giuseppe.

Secondo Davide Mancino, che ha condotto la ricerca per il Sole 24 Ore, in generale esiste una tendenza diversa per quanto riguarda la scelta dei nomi maschili e femminili. Nel primo caso i risultati sono molto più eterogenei e i genitori tendono a puntare su diverse tipologie di nomi, mentre per le bambine resiste l’egemonia di Sofia.