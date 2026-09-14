Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Sono tanti gli auguri di compleanno che molti VIP italiani e stranieri ricevono il 16 settembre. Tra questi troviamo il Nick Jonas, cantante nato nel 1982 ed ex componente del famoso gruppo americano Jonas Brothers. Gli altri membri della band erano i suoi due fratelli Joe e Kevin. I tre hanno preso parte anche a molte serie televisive della Disney. Dal 2013 Nick ha intrapreso la carriera da solista. Dal 2005 soffre di diabete di tipo 1. In passato ha avuto importanti storie d’amore con le colleghe Selena Gomez e Miley Cyrus, quest’ultima durata due anni.

Cinema e tv: ricordate Rory Gilmore?

Compie gli anni il 16 settembre anche l’attrice americana Alexis Bledel, classe 1981, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Rory Gilmore nella famosissima serie televisiva Gilmore Girls (in italia Una Mamma per Amica). È stata sposata con il collega Vincent Kartheiser, dal quale ha avuto un figlio.

Riceve gli auguri di compleanno il 16 settembre anche la conduttrice e attrice brasiliana Gaia Bermani Amaral, classe 1980, divenuta famosa in Italia nel 2000 dopo essere stata scelta come testimonial della TIM. Questa popolarità si è notata soprattutto tra le bambine nate in Italia in quegli anni, dato che il nome Gaia divenne uno dei più scelti dai genitori. L’ultimo suo lavoro televisivo risale al 2012, quando ha interpretato uno dei ruoli principali nella prima e seconda stagione della serie di Rai1 Un passo dal cielo a fianco di Terence Hill, Katia Ricciarelli e Francesco Salvi.

Spegne le candeline sulla torta il 16 settembre anche l’americano Tramar Lacel Dillard, meglio conosciuto come Flo Rida. nato nel 1979, è uno dei rapper che ha venduto più copie digitali dei suoi singoli negli Stati Uniti d’America e in tutto il mondo ha superato i cento milioni di download. In questi anni ha collaborato con artisti dal calibro internazionale come T-Pain, Kesha, Robin Thicke, Akon, Pitbull, Jason Derulo e tanti altri. Nel 2016 ha collaborato anche con la cantante italiana Arianna nella realizzazione del singolo Who Did You Love. Il rapper americano si è aggiudicato numerosi premi musicali, tra cui un Teen Choice Awards e un People’s Choice Awards.

Musica e tv e un pizzico di magia

Compie gli anni il 16 settembre anche l’americano David Copperfield, ritenuto il migliore illusionista del mondo ed è considerato l’erede del grande Harry Houdini. Nato nel 1956, nel 2000 è stato insignito del titolo di “Illusionista del Millennio” dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, una delle organizzazioni più rispettate della comunità magica. Per sei anni è stato legato sentimentalmente alla top model tedesca Claudia Schiffer, la quale ha preso parte più volte agli spettacoli di David Copperfield in veste di ospite speciale e assistente.

Festeggia gli anni il 16 settembre anche il cantautore Roy Paci, classe 1969. Nel 2006 ha vinto il Nastro d’argento per la migliore colonna sonora, grazie alle musiche composte per il film “La febbre” di Alessandro D’Alatri. Il suo volto e la sua musica sono diventati familiari al grande pubblico soprattutto per aver partecipato con il suo complesso, nel 2007, al varietà comico di Canale 5 Zelig, nelle vesti della band del programma. In più di 25 anni di carriera, Roy Paci ha collaborato con artisti italiani e stranieri del calibro di Piero Pelù, Caparezza, Jovanotti, Luca Barbarossa, Frankie hi-nrg mc, Samuele Bersani, Manu Chao, Tony Levin, Mike Patton e tanti altri. Si stima che abbia preso parte a circa 400 progetti discografici.

Tra i nati oggi c’è la conduttrice televisiva Elena Di Cioccio, classe 1974, famosa al grande pubblico per aver vestito per tanti anni i panni di inviata nel programma cult di Italia 1 Le Iene. Nel 2011 ha debuttato come attrice. Elena è figlia di Franz Di Cioccio, cantante e batterista della Premiata Forneria Marconi, famoso complesso musicale rock progressivo italiano.

Divulgazione scientifica e non solo

È nato il 16 settembre, del 1961, anche il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone. È stato anche anchorman e vice-direttore del TG4, in passato si è a lungo dedicato alla divulgazione scientifica e culturale: impossibile dimenticare programmi come La macchina del tempo e Appuntamento con la storia. Nel 2004 ha fatto outing, dichiarando la sua bisessualità. Oltre a lavorare in televisione, insegna anche presso numerose ed importanti Università italiane. Ha esplicitamente dichiarato di essere ateo e massone.