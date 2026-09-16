Cos'è il medicane? Ecco in cosa consiste l'uragano che sta per raggiungere Sicilia e Calabria

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il Mediterraneo può generare cicloni simili agli uragani: ecco cos’è un medicane e perché Sicilia e Calabria sono tra le zone più esposte.

Avete mai sentito parlare del medicane? Si tratta di uno dei fenomeni atmosferici più spettacolari e temuti che possano svilupparsi nel Mediterraneo poiché si tratta di un ciclone in grado, in determinate condizioni, di assumere caratteristiche simili a quelle di un uragano tropicale. Ed è proprio questa parola che torna a circolare mentre una depressione si avvicina al Sud Italia, con Sicilia e Calabria tra le aree più esposte. Ma cosa significa davvero e cosa potrebbe accadere?

Cos’è un medicane e perché assomiglia a un uragano

Il nome è già un piccolo indizio: medicane nasce dalla fusione delle parole inglesi Mediterranean e hurricane. Non significa però che ogni ciclone che nasce sul nostro mare possa essere considerato un vero “uragano mediterraneo”. I medicane sono fenomeni relativamente rari, generalmente più piccoli dei grandi cicloni tropicali dell’Atlantico e in grado di svilupparsi soltanto quando si verificano condizioni atmosferiche particolari.

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In alcuni casi il vortice può acquisire una struttura a “cuore caldo”: il centro della depressione diventa cioè più caldo rispetto all’ambiente circostante, una delle caratteristiche che ricordano maggiormente i cicloni tropicali. Il sistema può organizzarsi intorno a un centro ben definito e, negli episodi più intensi, mostrare persino qualcosa che ricorda un occhio centrale. È accaduto, per esempio, con il ciclone Ianos, che nel settembre 2020 interessò la Grecia.

Perché questi cicloni si formano nel Mediterraneo

Il Mediterraneo non possiede le dimensioni né le condizioni degli oceani tropicali, ma tra la fine dell’estate e l’autunno conserva un’enorme quantità di energia. Dopo mesi di caldo, infatti, la superficie marina può raggiungere in alcune zone temperature superiori ai 27-28 °C.

Se sopra questo mare molto caldo arriva aria più fredda in quota, il contrasto aumenta l’instabilità. L’aria calda e umida sale rapidamente, si generano forti correnti ascensionali e possono svilupparsi temporali sempre più organizzati intorno a una zona di bassa pressione.

È proprio questa combinazione a rendere il Mediterraneo di inizio autunno particolarmente delicato: il mare continua a comportarsi come un grande serbatoio di energia anche quando l’atmosfera comincia già a cambiare stagione.

Sicilia e Calabria, cosa sta arrivando davvero

In queste ore una depressione tra il Canale di Sicilia e il basso Mediterraneo potrebbe assumere caratteristiche simili a quelle di un ciclone subtropicale, definito anche TLC, Tropical Like Cyclone. Tuttavia, lo scenario di un vero medicane non è al momento confermato e le previsioni risultano meno estreme rispetto alle prime ipotesi.

Le regioni maggiormente esposte restano in ogni caso Sicilia e Calabria, soprattutto lungo i settori ionici e meridionali. Possibili fenomeni anche su Basilicata, Puglia e Campania meridionale.

Il punto, quindi, non sta soltanto il nome assegnato al ciclone. Anche senza trasformarsi in un medicane, un vortice mediterraneo rischia di provocare piogge intense, temporali, nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, con possibili criticità idrogeologiche locali.

In altre parole, l’“uragano mediterraneo” resta per ora uno scenario possibile ma non certo: ciò che appare più concreto è una fase di maltempo intenso al Sud, da seguire con attenzione nelle prossime ore.