Vip e personaggi nati il 18 settembre: tutti i compleanni illustri

Sono tanti gli auguri di compleanno che molti VIP italiani e stranieri riceveranno il 18 settembre. Vediamo alcuni dei più conosciuti in Italia, e non solo. Tra questi troviamo l’ex ciclista americano 45enne Lance Armstrong. Prima che l’agenzia anti-doping americana USADA, nel 2012, gli revocasse quasi tutti i titoli vinti in carriera e lo squalificasse a vita, Lance era ritenuto uno dei ciclisti più forti mai esistiti e il suo palmares era costituito da ben sette Tour de France vinti consecutivamente e dalla medaglia di bronzo vinta nella prova a cronometro ai Giochi della XXVII Olimpiade del 2000 a Sidney. Il Campionato del mondo vinto nella prova in linea nel 1993 gli appartiene ancora. Sono passate alla storia del ciclismo le rivalità con i colleghi Marco Pantani e Alberto Contador. La vita di Armstrong venne funestata nel 1996 da un cancro ai testicoli, sconfitto due anni più tardi. Nel gennaio 2013 Lance ammise, durante un’intervista con la famosa conduttrice televisiva americana Oprah Winfrey, di aver fatto uso di sostanze dopanti per gran parte della sua carriera sportiva. In passato ha avuto una relazione con la cantante Sheryl Crow ed ha cinque figli.

Compleanno di musicisti ed imprenditori

Compleanno illustre quello del tastierista e arrangiatore milanese Vince Tempera, nato nel 1946. Attivo fin dagli anni Settanta, è famoso soprattutto per aver realizzato diverse sigle di cartoni animati degli anni Settanta e Ottanta e di serie televisive. Ha composto anche le musiche di una decina di film italiani. Compirà gli anni Giancarlo Minardi, imprenditore e fondatore del team Minardi di Formula Uno. Le sue monoposto hanno corso nel massimo campionato automobilistico dal 1985 al 2005, anno in cui la scuderia è stata ceduta alla società Red Bull che l’ha ridenominata Scuderia Toro Rosso. Dopo la Formula 1 Giancarlo Minardi si è dedicato alla politica ed ha continuato ad occuparsi di automobilismo in diversi ambiti. Festeggerà il compleanno anche il sardo Cristian Cocco, inviato del famoso tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia” fin dal lontano 2000. Nello stesso anno, Antonio Ricci lo aveva ammirato nelle vesti di concorrente nel programma dedicato alle barzellette “La sai l’ultima?” e lo volle subito nella sua trasmissione. Nel 2013 gli è stato conferito il Leggio d’oro, per il suo impegno a dar voce ai problemi della Sardegna.

Un vero eroe italiano

Da ricordare il compleanno del Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Giangrande, insignito della Medaglia d’oro al valor civile nel 2013. Come molti ricorderanno, il 28 aprile 2013 venne raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco, esplosi da Luigi Preiti nei pressi di Palazzo Chigi, a Roma. Le condizioni di salute dell’allora Brigadiere apparvero subito gravissime, ma fortunatamente i medici riuscirono a salvargli la vita, anche se tutt’oggi deve recarsi frequentemente in ospedale per continui controlli medici. Mentre era ancora ricoverato presso il centro di riabilitazione venne nominato Maresciallo.

Celebre ex-Miss Italia e rapper

Riceverà tanti auguri di compleanno la conduttrice televisiva e attrice Michela Rocco di Torrepadula, eletta Miss Italia 1987 dopo l’esclusione di Mirca Viola, squalificata perché sposata e madre di un bambino. L’anno dopo vince il concorso di Miss Europa, ultima vittoria di un’italiana prima della sua cancellazione nel 2007. Dal 2002 al 2013 è stata sposata con il famoso giornalista televisivo Enrico Mentana. La coppia ha avuto due figli.

Spegnerà le candeline sulla torta il rapper americano Xzibit, pseudonimo di Alvin Nathaniel Joiner. Oltre che per le sue canzoni, Xzibit è conosciuto anche per aver condotto, dal 2004 al 2007, la trasmissione di MTV “Pimp My Ride”. Ha preso parte anche a numerose pellicole cinematografiche, dimostrando di essere un discreto attore. Ancora tanti auguri di buon compleanno a tutti coloro che sono nati oggi!