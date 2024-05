La città italiana con più furti: non si tratta di Napoli. Il primo posto ti stupirà

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Non è raro sentire al telegiornale o leggere sui quotidiani o sul web le storie di poveri commercianti che hanno dovuto subire le angherie di delinquenti e rapinatori per via dei furti e delle rapine nei loro negozi. La piaga dei furti è infatti una realtà da non sottovalutare che colpisce tantissimi italiani e spaventa non poco tutti i proprietari di negozi, locali e botteghe. In alcune località, si vive con la costante preoccupazione di poter essere derubati o addirittura feriti. Se un tempo le attività maggiormente prese di mira erano le gioiellerie, le tabaccherie, le farmacie e i distributori di benzina, oggi a questa lista si aggiungono anche i supermercati, i negozi di articoli sportivi, i negozi di abbigliamento e quelli di articoli tecnologici come computer, smartphone e TV. Ma come stanno realmente le cose in Italia? Qual è la città del nostro paese con il più alto tasso di furti? E come rispondereste se vi dicessimo che questa città non è Napoli?

Furti nei negozi: il Nord più colpito del Sud

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel 2021, l’Italia ha assistito a più di 56 mila denunce per furto all’interno dei negozi. Basta un rapido calcolo per capire che è stato perpetrato un furto ogni 9 minuti, per un totale di circa 156 azioni al giorno. Un numero davvero esorbitante, anche perché pare che almeno tre quarti delle azioni rimangano del tutto impunite.

L’Ufficio studi della CGIA di Mestre (Venezia) ha analizzato gli ultimi dati Istat del 2021 per cercare di scattare una fotografia generale della situazione dei furti nei negozi in Italia. Ciò che ne è emerso è un Paese spaccato più o meno a metà, dove è la parte settentrionale a soffrire maggiormente di questa problematica rispetto a quella meridionale. In poche parole, al Nord si subiscono più furti che al Sud.

Le regioni più colpite sono tre:

la Liguria , nella quale il furto rappresenta il reato più denunciato in assoluto dai cittadini, toccando il 43% dei casi complessivi.

, nella quale il furto rappresenta il reato più denunciato in assoluto dai cittadini, toccando il 43% dei casi complessivi. l’Emilia Romagna

La Lombardia

Qual è la città dove si ruba di più? Non è Napoli, Milano maglia nera per i furti

Ma se si scende più nel dettaglio e si considerano le città più colpite dai furti e dalle rapine, la classifica cambia. Tra le località più colpite, considerando con la città anche l’intero territorio provinciale, troviamo infatti:

Milano al primo posto, che si aggiudica la maglia nera con un totale di 222,8 furti ogni 100 mila abitanti.

al primo posto, che si aggiudica la maglia nera con un totale di 222,8 furti ogni 100 mila abitanti. Parma , con 194,5 rapine nel 2021.

, con 194,5 rapine nel 2021. Bologna , con 186,9 razzie.

, con 186,9 razzie. Rimini , con 186,5 rapine denunciate.

, con 186,5 rapine denunciate. Imperia , con un totale di 167,5 furti in negozio.

, con un totale di 167,5 furti in negozio. Firenze , l’unica città della Toscana nella classifica, con 160,3 rapine.

, l’unica città della Toscana nella classifica, con 160,3 rapine. Torino, con 155,5 furti denunciati.

Inutile dire che questi dati sono molto preoccupanti e delineano un quadro critico per molte città italiane, dove la sicurezza dei cittadini e dei commercianti è messa a dura prova. La frequenza e l’impunità dei furti rappresentano una sfida che le autorità locali devono affrontare con urgenza, implementando misure di sicurezza più efficaci e migliorando la sorveglianza per proteggere al meglio la popolazione.