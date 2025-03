Vip e personaggi nati il 17 marzo, tutti i compleanni delle celebrità

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

È arrivato anche il 17 marzo, una data dal grandissimo significato non solo per i compleanni di celebri personaggi, ma anche per la storia del nostro Paese. In questo giorno si celebra infatti la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, in ricordo dell’anniversario dell’Unità d’Italia del 17 marzo 1861. Tra i personaggi famosi che in questa giornata festeggiano il compleanno troviamo anche un simbolo della nostra cultura pop nazionale, Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra noto per il suo ruolo da protagonista in tanti Festival di Sanremo, oltre ad altri grandi nomi del cinema, dello sport e della moda. Ma quali sono le altre personalità nate in questa data? Non ci resta che andare a scoprirle insieme.

17 marzo: buon compleanno, Italia!

Il 17 marzo può essere considerato, a tutti gli effetti, il “compleanno dell’Italia“. In questa data, nel 1861, venne proclamata la realizzazione dell’unità nazionale, segnando la nascita ufficiale del Regno d’Italia con Torino come prima capitale (poi spostata a Firenze nel 1865 e definitivamente a Roma nel 1871, nonostante negli anni della Seconda Guerra Mondiale sia stata temporaneamente collocata prima a Brindisi e poi a Salerno). Questo giorno rappresenta quindi un momento importantissimo della nostra storia nazionale, in cui i vecchi stati regionali della penisola furono uniti per la prima volta sotto un’unica bandiera.

17 marzo: buon compleanno al maestro Beppe Vessicchio!

Anche il maestro Beppe Vessicchio è nato il 17 marzo, ma del 1956. Il Maestro Vessicchio rappresenta uno dei direttori d’orchestra più conosciuti e amati in Italia. La sua carriera è legata al Festival di Sanremo, dove ha diretto numerose esibizioni memorabili nel corso delle scorse edizioni, nonostante non sia stato presente nel corso dell’edizione 2025. Apprezzato per la sua competenza musicale e il suo stile distintivo, Vessicchio ha contribuito alla crescita di molti artisti italiani e ha reso la musica orchestrale accessibile a un vasto pubblico. La sua figura è diventata un simbolo di Sanremo, tanto da conquistare un affetto speciale da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

La moda celebra la nascita di Alexander McQueen: il 17 marzo sarebbe stato il suo compleanno

Il mondo della moda ricorda oggi Alexander McQueen, nato il 17 marzo del 1969 e scomparso nel 2010. Lo stilista britannico è stato un visionario del fashion design, famoso per le sue creazioni audaci e provocatorie, che hanno ridefinito il concetto di alta moda e influenzato generazioni di designer.

Buon compleanno a Kurt Russell, nato il 17 marzo 1951

Oggi è in festa anche il mondo del cinema, dato che il 17 marzo è il compleanno di Kurt Russell, nato nel 1951. Attore americano di grande versatilità, ha interpretato ruoli iconici in film d’azione, fantascienza e commedie, collaborando spesso con registi del calibro di John Carpenter e Quentin Tarantino. Tra i suoi film più iconici ci sono Fuga da New York e il suo sequel Fuga da Los Angeles, oltre a Grosso guaio a Chinatown, a Grindhouse, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood.

Calcio italiano in festa: auguri al Trap, a Dzeko e ad Alvaro Recoba

Il calcio italiano festeggia oggi alcune delle sue icone di sempre. Si parte da Giovanni Trapattoni, nato nel 1939, uno degli allenatori più vincenti della storia. Da allenatore, il tecnico di Cusano Milanino ha vinto – tra le altre cose – 7 campionati italiani (6 con la Juventus e 1 con l’Inter), 1 campionato tedesco, 1 campionato austriaco, 1 campionato portoghese, 3 Coppe Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale… Se si aggiungono altri due campionati italiani e due Coppe dei Campioni vinti da giocatore con la maglia del Milan, non può che essere un mito assoluto!

Ma il 17 marzo è anche il compleanno di due grandi calciatori: Edin Džeko (1986), attaccante bosniaco di grande talento, attualmente al Fenerbache, ma che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Inter; e Alvaro Recoba (1976), fantasista uruguaiano dal piede sinistro magico che ha fatto sognare i tifosi dell’Inter a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000.