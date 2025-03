Vip e personaggi nati il 16 marzo, tutti i compleanni delle celebrità

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il 16 marzo rappresenta una data speciale per molti personaggi famosi, provenienti da tanti mondi diversi, come quello dello spettacolo, della cultura e della tecnologia. Tra questi, spicca il nome di Lauren Graham, attrice statunitense nota per il ruolo di Lorelai Gilmore nella celebre serie tv “Una mamma per amica“. Insieme a lei, in questa giornata si celebrano però anche i compleanni di tanti artisti, registi, musicisti e personalità che hanno lasciato il segno nei rispettivi campi. Non ci resta che andare a scoprire chi sono le altre celebrità nate il 16 marzo e il loro contributo al mondo della cultura e dell’intrattenimento.

Tanti auguri a Lauren Graham, la Lorelai di Gilmore Girls – Una Mamma per Amica

Lauren Graham, nata il 16 marzo 1967, festeggia oggi il suo compleanno. L’attrice è amatissima dal pubblico di tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Lorelai Gilmore nella serie “Una mamma per amica” (Gilmore Girls), grazie al quale è riuscita a conquistare i telespettatori grazie alla sua verve, alla sua ironia e al rapporto speciale con la figlia Rory. La sua carriera non si è fermata lì: ha recitato in numerosi film e serie tv, tra cui “Parenthood” e “Babbo Bastardo“. Grazie al suo talento e alla sua simpatia, Graham è da ormai trent’anni una delle attrici più apprezzate della televisione americana.

16 marzo: compleanno di due registi: Bernardo Bertolucci e Gore Verbinski

Tra i grandi nomi del cinema italiano e mondiale, il 16 marzo è anche il giorno della nascita di Bernardo Bertolucci, nato nel 1941 e scomparso nel 2018. Regista visionario, ha diretto capolavori come “Ultimo tango a Parigi” e “L’ultimo imperatore“, vincendo premi prestigiosi tra cui il premio Oscar alla miglior regia.

In questa data è nato anche un altro regista, ovvero Gore Verbinski, classe 1964, noto per aver diretto la prima trilogia dei “Pirati dei Caraibi” e il thriller “The Ring“. Ha sempre dimostrato enorme versatilità tra generi diversi, vincendo addirittura il premio Oscar nel 2012 per il film d’animazione “Rango”.

Tanti i VIP che compiono gli anni oggi: da Eugenio Bennato a Richard Stallman

Anche la musica italiana è in festa e celebra il compleanno di Eugenio Bennato, nato nel 1947. Esponente della musica popolare e fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, prima in gruppo e poi da solista, ha riportato alla ribalta la tradizione musicale del Sud Italia.

Nel mondo del teatro e del cinema, festeggia il compleanno anche Iaia Forte, attrice nata nel 1962, nota per le sue interpretazioni in film di Paolo Sorrentino e nel teatro d’autore.

Anche la giornalista e conduttrice Franca Leosini, classe 1934, spegne oggi le candeline. Celebre per il programma “Storie maledette“, ha rivoluzionato il modo di raccontare la cronaca nera in televisione.

Se ci spostiamo nel mondo della tecnologia, il 16 marzo è il compleanno di Richard Stallman, nato nel 1953, informatico e attivista del software libero, fondatore del movimento GNU e figura chiave nella diffusione della filosofia open source.

Infine, nel mondo dello sport, festeggia oggi il compleanno Carlo Pinsoglio, storico terzo portiere della Juventus, nato nel 1990. Gioca poco, ma è amatissimo dai tifosi grazie al suo spirito di squadra e al sostegno che riesce a dare ai compagni. Una vera icona bianconera!