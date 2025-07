Hai mai pensato che il giorno in cui sei nato possa influenzare la tua personalità? Sembra strano, ma secondo un recente studio inglese esiste una connessione inaspettata tra il giorno della settimana e i tratti caratteriali. Scopriamo insieme cosa emerge da questa ricerca e come, tra modernità e antiche tradizioni, possa esserci un piccolo indizio sul nostro destino.

Il legame tra giorno di nascita e carattere

Secondo lo studio “Are Wednesday’s Children Full of Woe? Children’s Differences in Personality Are Independent of Day of Birth” condotto dal Hungry Mind Lab, che indaga come il giorno in cui nasciamo possa influenzare la nostra struttura comportamentale, ogni giorno della settimana porta con sé un “timone” energetico unico. È una tesi affascinante che prende spunto da concezioni che risalgono al XIX secolo, quando una filastrocca inglese associava ogni giornata a un tratto: “Monday’s child is fair of face”, “Tuesday’s child is full of grace”… fino alla domenica, “bonny and blithe”. Oggi questa idea è ripresa da uno studio scientifico secondo cui… qualche verità ci sarebbe.

Lo studio inglese dice la verità?

A York, in Inghilterra, il team di ricercatori ha analizzato il comportamento e la personalità di oltre 2mila adolescenti, verificando se esistano correlazioni reali con il giorno della settimana di nascita. E ha trovato qualche conferma: chi nasce di lunedì tende a sviluppare autostima più alta, chi di venerdì è più generoso, e i bimbi nati di mercoledì? Scoprono prima la curiosità e l’intelletto, pur dovendo gestire una mente più instabile.

Attenzione: nessun destino è scritto nelle stelle

Lo studio stesso mette le mani avanti: non si tratta di una predestinazione, ma di tendenze lievi, influenzate anche dalla cultura. Se un bambino nasce associato a un tratto “forte”, può essere incoraggiato inconsapevolmente a lungo in quella direzione. Ecco perché genitori e insegnanti tendono a valorizzare certe qualità nei bimbi “di lunedì” o “di venerdì”.

Qualche altro esempio: come cambia il profilo in base al giorno

Ecco altre corrispondenze tratte dallo studio:

Lunedì e sabato emergono come giorni legati a sensibilità e disciplina.

e emergono come giorni legati a sensibilità e disciplina. Martedì , dominato simbolicamente da Marte, è associato a persone decise, energiche e intraprendenti, ma talvolta anche impulsive o competitive.

, dominato simbolicamente da Marte, è associato a persone decise, energiche e intraprendenti, ma talvolta anche impulsive o competitive. Mercoledì (giorno governato da Mercurio): chi nasce in questo giorno solitamente è curioso, comunicativo e capace di pensieri rapidi, ma talvolta distratto.

(giorno governato da Mercurio): chi nasce in questo giorno solitamente è curioso, comunicativo e capace di pensieri rapidi, ma talvolta distratto. Giovedì e venerdì sembrano favorire visioni ottimistiche e una vena artistica.

e sembrano favorire visioni ottimistiche e una vena artistica. Domenica (giorno del Sole): chi nasce di domenica tende ad essere sicuro di sé, creativo e avvezzo alla leadership.

Come usare queste informazioni nella vita di tutti i giorni

Consapevolezza: se sei nato di lunedì , potresti essere empatico e sensibile. Se invece sei nato di sabato , organizzato e costante.

, potresti essere empatico e sensibile. Se invece sei nato di , organizzato e costante. Genitorialità: conoscere queste tendenze può aiutare a gestire meglio l’educazione dei più piccoli.

dei più piccoli. Auto-osservazione: sapere di avere una predisposizione mentale legata al mercoledì, ad esempio, può guidarti a sfruttare i tuoi picchi di creatività nelle giornate giuste.

Questo studio restituisce un incrocio interessante tra psicologia, cultura e tradizione. Se la filastrocca della “Monday’s child” era solo un gioco, oggi possiamo dire che esiste un fondo di verità psicologica, mediato anche dagli atteggiamenti educativi e sociali.

Il giorno della tua nascita è una sfumatura, non un vincolo

Il messaggio è chiaro: il giorno della settimana in cui vieni al mondo può suggerirti una “tinta” del tuo carattere, non imprigionarlo. Immagina che la tua settimana interiore abbia per ognuno un ritmo diverso: scoprirlo può rappresentare un’occasione per agire con più serenità e consapevolezza.