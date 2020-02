Il più bello del mondo? Per la scienza è Robert Pattinson

Lo dice la scienza e questa volta non è solo un titolo acchiappa-click. Secondo il sistema di punteggio della Golden Ratio of Beauty Phi, che si basa sui canoni di bellezza dell’antica Grecia, il più bello al mondo è l’attore Robert Pattinson.

A decretarne la vittoria, applicando appunto i criteri suddetti, è stato il dottor Julian De Silva, chirurgo estetico che ha passato al vaglio un nutrito elenco di celebrities. Attraverso la mappatura computerizzata, i loro volti sono stati analizzati sulla base dell’antico algoritmo e la classifica che ne è derivata è un concentrato di sex symbol globali.

La mela che scatenò la Guerra di Troia questa volta ha solo premiato il protagonista di Twilight che si è lasciato alle spalle contendenti degni di nota. Grazie a un viso che rispecchia i canoni della perfezione estetica (92,15%), Pattinson ha infatti superato i colleghi Bradley Cooper e Henry Cavill (fermi a pari merito “solo” a quota 91,08%.

Terzo posto per Brad Pitt (con il 90,51%) seguito da George Clooney (89,91%), Hugh Jackman (89,64%), David Beckham (88,96%), Idris Elba (88,01%), Kanye West (87,94%) e Ryan Gosling (87,48%). E francamente non serviva la scienza per una Top Ten di questa portata.