Italert, SMS di allerta protezione civile: cosa fare se lo ricevi

Se abitate in Calabria, Sardegna, Emilia Romagna o Sicilia, in questi giorni e nelle prossime settimane potrebbe succedervi questo: il telefono inizierà a squillare con un suono diverso dal solito, simile a quello di una sirena di allarme. Chi vive in Toscana può confermarlo, perché in questa regione d’Italia è già accaduto. Di che cosa si tratta? C’è da allarmarsi?

La risposta è no, almeno in questa occasione. Il messaggio di allarme, infatti, arriva dalla protezione civile e si tratta di una sperimentazione di IT-alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico a seguito di calamità naturali e avversità imminenti o già in corso.

A seguito della Direttiva del 7 febbraio 2023 del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare Nello Musumeci, infatti, il nostro Paese sta mettendo a punto un sistema di sicurezza che possa avvertire le popolazioni in caso di gravi emergenze.

Che cos’è IT-alert

Come si può ben leggere sul sito ufficiale (www.it-alert.gov.it), IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico che ha l’obiettivo di informare la popolazione, diramando ai telefoni cellulari, di una determinata area geografica, la comunicazione di un’emergenza o di una catastrofe in atto o imminente. Per il momento, come anticipato, IT-alert è in una fase di sperimentazione ma, quando sarà pronto, andrà ad integrare le modalità di informazione e comunicazione già previste, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

IT-alert andrà, dunque, ad affiancare quei sistemi di allarme e sicurezza già presenti a livello locale. Ma vediamo come funziona IT-alert e cosa sta accadendo e accadrà nelle prossime settimane nelle regioni di tutta Italia.

Come funziona IT-alert

Gli utenti che si trovano nell’area interessata dalla prova di IT-alert riceveranno un messaggio di testo, accompagnato da un suono ben riconoscibile e differente dalle classiche suonerie, che indicherà chi lo manda (IT-alert). Il messaggio IT-alert arriverà a tutti coloro che si trovano nella zona interessata dall’emergenza o dall’evento calamitoso e abbiano un cellulare acceso e connesso alla rete di telefonia mobile. In particolare le emergenze segnalate dal sistema IT-alert sono:

maremoto generato da un sisma

collasso di una grande diga

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso)

precipitazioni intense

Le prove di IT-alert nelle regioni italiane

E’ stato realizzato un vero e proprio calendario di sperimentazione, con date precise nelle varie regioni d’Italia. Per il momento la prova di IT-Alert si è già verificata in Toscana. Sui social è possibile leggere alcuni commenti dei toscani, con le loro prime impressioni a seguito dell’allarme arrivato sullo smartphone: “Ma voi siete matti, pensavo fosse una bomba nucleare”, scrive un utente su Twitter. “Quante possibilità c’erano che nello stesso giorno e nello stesso orario di test di #ITalert in Toscana ci fosse anche una scossa di #Terremoto?”, scrive un altro sempre su Twitter.

Se alla Toscana la prova di IT-Alert è toccata il 28 giugno, ecco chi saranno le prossime regioni interessante dalla sperimentazione:

30 giugno in Sardegna

5 luglio in Sicilia

7 luglio in Calabria

10 luglio in Emilia-Romagna

Verrà successivamente reso noto il calendario delle altre regioni italiane. Gli abitanti che sono stati già coinvolti nel test sono invitati a compilare il questionario sul sito www.it-alert.gov.it; dovranno indicare di aver ricevuto il messaggio e segnalare eventuali problemi.