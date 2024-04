Bomba atomica, la frase inquietante e profetica del suo inventore: non c’è da stare tranquilli

La storia della bomba atomica è intrisa di drammaticità e conseguenze imprevedibili. Il 6 agosto del 1945, l’umanità fu sconvolta dalla detonazione della prima bomba atomica su Hiroshima, seguita tre giorni dopo da un’altra sganciata su Nagasaki. Questi eventi segnarono un punto di svolta nella storia, aprendo le porte a una nuova era di distruzione e terrore. Dietro la creazione di quest’arma micidiale si cela la figura di Julius Robert Oppenheimer, il genio scientifico che guidò il Progetto Manhattan fino al suo tragico completamento. Nato a New York nel 1904, Oppenheimer condusse con successo la messa a punto del primo ordigno al plutonio, ma fu profondamente segnato dalle conseguenze dei suoi stessi successi. La sua crisi personale raggiunse l’apice quando si rifiutò di continuare la ricerca sull’idrogeno, rendendo evidente il peso morale che gravava sulle sue spalle. Tuttavia, ciò che più colpisce è una frase pronunciata da Oppenheimer, carica di inquietudine e profetica nel suo significato. Curiosi di sapere qual è? Non ci resta che andare a scoprirla insieme.

Oppenheimer, la frase profetica sulla bomba atomica

Il riflesso oscuro della bomba atomica si riflette nitidamente nelle parole pronunciate da Julius Robert Oppenheimer, in una di quelle frasi terribili che riverberano ancora oggi nel cuore dell’umanità.

Il fisico avrebbe dichiarato, secondo quanto riferito da William L. Laurence, “Sono diventato la Morte, distruttore dei mondi“, un’affermazione così sinistra da rimanere impresse nella mente di chiunque le ascolti. Queste parole, sembra, furono pronunciate a Los Alamos, dopo il Trinity Test, un momento cruciale che segnò l’inizio dell’era nucleare.

Tuttavia, l’incisività di questa frase non fu immediatamente divulgata al pubblico. Laurence, che era presente al momento della dichiarazione, non fece menzione di essa nell’articolo che scrisse per il New York Times poco dopo il test. Fu solo alcuni anni dopo che la storia emerse, grazie alle testimonianze di Laurence stesso e del giornalista Robert Jungk – che approfondì la questione in un libro uscito nel 1958. Queste parole, ad ogni modo, incapsulano la profonda consapevolezza di Oppenheimer riguardo alla portata della sua stessa creazione.

Secondo un’altra versione della storia, Oppenheimer non pronunciò questa frase dopo il test Trinity della prima bomba atomica ma la citazione deriva dalla Bhagavad Gita, un testo religioso indù che Oppenheimer studiava. Sembra che, in un’intervista del 1965, Oppenheimer disse che, dopo il test, si era limitato a ripeterla e che essa rifletteva il suo senso di orrore e responsabilità per la creazione di un’arma così potente.

Ma le inquietanti riflessioni di Oppenheimer non si limitarono a quel momento. Si racconta che dopo lo sgancio delle bombe su Hiroshima e Nagasaki, il generale Leslie R. Groves, capo del Progetto Manhattan, si congratulò con Oppenheimer per il successo del suo lavoro, dichiarando di aver fatto la scelta più saggia nel coinvolgerlo sul progetto. Tuttavia, la risposta di Oppenheimer fu unica nella sua semplicità e nella sua profondità: “Ho dei dubbi“.

Ciò che aveva profondamente sconvolto il ricercatore era stata la consapevolezza innegabile di possedere un oggetto dalla potenza distruttiva straordinaria. Affrontare certi risultati, anche se così rivoluzionari dal punto di vista tecnologico, non è affatto semplice, nemmeno per un uomo di scienza.

Oppenheimer si impegnò per il controllo nucleare

Oppenheimer non si limitò a essere il padre della bomba atomica; la sua coscienza e la sua etica lo spinsero a lottare per un controllo rigoroso sull’uso e lo sviluppo delle armi nucleari. Fin dai giorni del Progetto Manhattan, Oppenheimer dimostrò una consapevolezza acuta delle implicazioni della sua invenzione. Era preoccupato per il potenziale catastrofico della bomba atomica e temeva gli effetti di una corsa agli armamenti tra le superpotenze emergenti degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica.

Dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, lo scienziato propose un’idea innovativa e avanguardista per quel periodo: la creazione di un’autorità internazionale incaricata di supervisionare lo sviluppo e l’uso delle armi nucleari. Questa proposta anticipava di decenni i trattati di controllo nucleare che sarebbero stati firmati in seguito. Oppenheimer vedeva nella collaborazione scientifica tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica un mezzo efficace per prevenire una sfida incontrollata allo sviluppo e all’accaparramento di armi nucleari. Credeva fermamente che la condivisione delle conoscenze e la trasparenza potessero fungere da deterrente contro l’escalation bellica.

Le sue idee, tuttavia, non furono accolte con entusiasmo da tutti. Durante l’era del maccartismo e della paranoia anticomunista, le sue posizioni furono considerate sospette, tanto che fu accusato di simpatie filo-sovietiche e di essere una spia. Nonostante le avversità e le persecuzioni, l’impegno di Oppenheimer per il controllo nucleare non vacillò. Le sue visioni e proposte furono fondamentali nel plasmare il panorama politico internazionale e gettarono le basi per i trattati internazionali finalizzati a limitare la proliferazione delle armi nucleari.

Oggi, il contributo di Oppenheimer al dibattito sul controllo nucleare è riconosciuto come fondamentale. La sua figura rimane un simbolo del conflitto morale che gli scienziati devono affrontare di fronte alle conseguenze delle loro scoperte. Oppenheimer rappresenta la costante sfida tra il progresso scientifico e l’etica umana, sottolineando l’importanza di un approccio responsabile e ponderato nell’affrontare le questioni nucleari.

Una guerra nucleare metterà fine alla civiltà?

L’idea di una guerra nucleare che potrebbe mettere fine alla civiltà in pochi istanti non è più una mera speculazione distopica, ma una seria preoccupazione espressa da esperti del settore. Annie Jacobsen, autrice e ricercatrice, ha sollevato alcuni allarmi su questo scenario apocalittico, evidenziando anche la presenza di alcune lacune nella tecnologia di difesa degli Stati Uniti.

In base ai suoi avvertimenti, il potenziale distruttivo delle armi nucleari è tale da cancellare in un batter d’occhio intere popolazioni, con un’imponente stima di oltre due miliardi di vite in gioco. Il suo libro appena uscito, “Nuclear War: A Scenario“, offre un resoconto vivido dei complessi processi decisionali e dei protocolli che i leader mondiali dovrebbero affrontare in caso di conflitto nucleare. Quest’opera agisce come un monito, sottolineando la devastazione imminente che una guerra nucleare potrebbe scatenare.

La narrazione di Jacobsen non si ferma alla pura descrizione degli scenari apocalittici; essa si interessa anche alla politica internazionale contemporanea e ai leader mondiali che la guidano. Ma non solo. L’autrice ha sollevato le preoccupazioni maggiori riguardo alle azioni della Russia in Ucraina e ha fatto notare le dichiarazioni inquietanti di figure come Donald Trump. Inutile dire che le sue parole, cariche di un monito severo, sottolineano l’urgente necessità di una leadership lucida e di un fronte globale unito contro le minacce imminenti. L’autrice non risparmia critiche ai potenti della Terra, definendo la retorica bellicosa e impulsiva un pericolo tangibile per la stabilità mondiale.