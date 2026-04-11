Sta arrivando il deserto sopra l'Italia: cosa succede dal 12 aprile (e perché niente autolavaggio)

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Cieli velati e pioggia “sporca”: dal 12 aprile il deserto raggiunge l’Italia. E c’è un motivo per cui non lavare l’auto.

Un cambiamento improvviso è pronto a interessare i cieli italiani. Dal prossimo 12 aprile, una particolare configurazione atmosferica porterà sull’Italia un fenomeno tanto spettacolare quanto insolito. Si parla di un vero e proprio deserto sopra le nostre teste, ma cosa vuol dire davvero? E perché in queste ore si invita a non lavare l’auto? Non ci resta che provare a scoprire cosa sta per accadere nei prossimi giorni.

Dal Sahara all’Italia: come arriva la polvere desertica dal cielo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto nasce da un cambiamento nella circolazione atmosferica. Il promontorio anticiclonico che ha garantito stabilità nei giorni precedenti è in fase di cedimento, lasciando spazio a una depressione in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo .

Questa dinamica attiva intensi venti di Scirocco, che saranno in grado di trasportare enormi quantità di polveri desertiche direttamente dal Sahara verso l’Italia. Il fenomeno inizierà a farsi sentire già da domenica 12 aprile 2026 su Sardegna, Sicilia e Calabria, per poi estendersi rapidamente verso il resto della Penisola nei giorni successivi.

Non si tratta di sabbia visibile come sulle dune, ma di particelle finissime sospese nell’atmosfera, che possono viaggiare per migliaia di chilometri. Un vero e proprio “ponte d’aria” tra Africa ed Europa, che trasformerà temporaneamente il cielo italiano.

Cieli lattiginosi e aria peggiore: gli effetti del fenomeno della sabbia dal cielo

L’impatto più evidente sarà visivo: i cieli appariranno opachi, velati, quasi lattiginosi. In alcuni casi, soprattutto al Sud e sulle Isole, la visibilità potrebbe ridursi sensibilmente, con possibili effetti anche sul traffico aereo.

Ma non è solo una questione estetica. L’aumento delle polveri sottili, in particolare delle PM2,5, comporta un peggioramento della qualità dell’aria. Queste particelle possono irritare le vie respiratorie, seccare le mucose e aggravare condizioni già esistenti, soprattutto nei soggetti più fragili.

C’è però anche un lato meno noto e stranamente positivo: la polvere sahariana rappresenta un importante fertilizzante naturale. Ricca di minerali come il ferro, contribuisce alla crescita del fitoplancton negli oceani, sostenendo interi ecosistemi marini. Un esempio perfetto di come un fenomeno apparentemente nefasto possa avere anche effetti benefici su scala globale.

Perché nei prossimi giorni è meglio non lavare l’auto

Ed eccoci al consiglio che vi aspettavate: evitate di lavare la macchina. Il motivo è semplice ma spesso sottovalutato. Quando la polvere desertica si deposita sulle superfici e si combina con eventuali precipitazioni, si trasforma in una sorta di fango sottile, capace di macchiare carrozzerie, vetri e superfici esterne.

Lavare l’auto proprio in questi giorni potrebbe voler dire esporsi al rischio di sporcarla nuovamente nel giro di poche ore. Peggio ancora: la combinazione tra acqua e polvere può lasciare aloni difficili da rimuovere senza un lavaggio più accurato.

Per questo motivo, gli esperti consigliano di attendere la fine dell’evento prima di intervenire. Una scelta pratica, che evita sprechi di tempo e denaro.

Anche perché il “deserto sopra l’Italia” non è altro che un fenomeno atmosferico già ben noto e documentato, affascinante ma fastidioso. Un promemoria di quanto il nostro pianeta sia interconnesso: ciò che accade nel cuore del Sahara può, nel giro di pochi giorni, cambiare il volto del cielo sopra le nostre città.