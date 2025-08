Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Studiare ad Harvard è il sogno proibito di migliaia di giovani in tutto il mondo. Simbolo per eccellenza dell’élite accademica statunitense, l’università del Massachusetts è spesso associata a costi proibitivi e a un sistema d’accesso percepito come irraggiungibile. Ma qualcosa sta cambiando. E a svelarlo, sorprendentemente, è stata una giovane influencer su TikTok.

Nel suo video, diventato virale nel giro di poche ore, la creator spiega un’informazione poco conosciuta fuori dagli Stati Uniti: Harvard offre programmi completamente gratuiti per gli studenti con un reddito familiare annuo fino a 100mila dollari. E non si parla solo delle rette universitarie: sono incluse anche le spese di vitto, alloggio, trasporti, assicurazione sanitaria e persino un bonus economico extra.

Harvard: un’università d’élite, ma inclusiva

Sebbene Harvard venga spesso percepita come un’istituzione esclusiva e destinata solo ai figli dei milionari, la verità è che da anni l’ateneo porta avanti un programma di inclusione sociale tra i più avanzati al mondo. Il sistema di financial aid dell’università prevede che gli studenti provenienti da famiglie con reddito basso o medio possano accedere alla formazione gratuita o fortemente agevolata.

Questa politica è da tempo applicata ai cittadini statunitensi, ma la vera notizia è che dal prossimo settembre anche gli studenti internazionali potranno beneficiarne. Un’apertura storica che potrebbe cambiare le prospettive di migliaia di giovani anche in Italia.

Cosa viene offerto agli studenti

Secondo quanto raccontato dalla TikToker, gli studenti con un reddito familiare sotto i 100mila dollari non solo non dovranno pagare la retta (che normalmente ammonta a oltre 50mila dollari l’anno), ma riceveranno anche:

Vitto e alloggio gratuiti

Spese di viaggio coperte

Assicurazione sanitaria integrale

Un contributo economico di 2mila dollari al primo anno

Un ulteriore contributo di 2mila dollari al terzo anno

Si tratta, in pratica, di un pacchetto che garantisce un’esperienza universitaria completa senza alcun onere economico, rendendo Harvard accessibile a studenti meritevoli di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro condizione economica.

Un’opportunità anche per gli italiani

Secondo le stime condivise nel video, oltre l’86% delle famiglie americane rientrerebbe nei requisiti di reddito per accedere a questi benefit. In Italia, dove il reddito medio è tendenzialmente più basso, la percentuale potrebbe essere ancora più alta.

Il consiglio dell’influencer è semplice: cercare online “Harvard gratis” o consultare direttamente il sito ufficiale dell’università, dove sono disponibili tutte le informazioni dettagliate nella sezione dedicata alla financial aid. Ma attenzione: il processo di candidatura richiede impegno, competenze linguistiche (tra cui un buon punteggio TOEFL) e una documentazione accurata, che è alla portata di tutti, a prescindere dal ceto sociale o dal paese di origine.

Perché se ne parla solo ora?

Il video ha acceso i riflettori su una possibilità che esiste da tempo, ma che spesso viene ignorata o sottovalutata. Troppo spesso le università americane vengono associate solo a costi esorbitanti e prestiti studenteschi, ma non si parla abbastanza dei programmi di sostegno offerti dalle istituzioni più prestigiose. Harvard, Yale, Princeton e molte altre università della Ivy League dispongono infatti di fondi miliardari destinati proprio a garantire l’accesso a studenti brillanti che altrimenti non potrebbero permettersi di iscriversi.

L’iniziativa di Harvard rappresenta un chiaro segnale di cambiamento: la conoscenza non deve essere un privilegio, ma un diritto aperto a chiunque dimostri talento e motivazione. La possibilità di studiare in una delle migliori università al mondo, senza dover affrontare spese insostenibili, apre le porte a una nuova generazione di leader, ricercatori e innovatori provenienti da ogni parte del pianeta.