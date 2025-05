Tony Effe e gli altri Vip nati l'8 maggio: tutti i compleanni delle celebrità

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Il 9 maggio è una data che ha visto la nascita di diverse personalità di spicco appartenenti a mondi molto diversi tra loro: dalla musica urban italiana al cinema internazionale, dal calcio alla moda e all’influencer marketing. Una ricorrenza che accomuna figure con background, stili e percorsi unici, ma tutte accomunate da una forte esposizione pubblica e da carriere che continuano a lasciare il segno. In questo articolo vi raccontiamo chi sono e perché continuano a essere protagonisti del nostro tempo.

Tony Effe (9 maggio 1991) – Il volto della nuova trap italiana

Nato a Roma, Tony Effe – nome d’arte di Nicolò Rapisarda – è uno dei principali esponenti della trap italiana. Il suo percorso musicale inizia con la Dark Polo Gang, collettivo che ha rivoluzionato l’estetica e la sonorità del rap nel nostro Paese a partire dalla metà degli anni 2010. Con uno stile provocatorio, narrazioni che mescolano lusso, strada e ironia, Tony Effe si è imposto come simbolo di una generazione che vive tra realismo crudo e ambizione sfrenata. Negli ultimi anni ha intrapreso con successo una carriera da solista, collezionando milioni di stream e un seguito enorme sui social. La sua figura continua a essere polarizzante, tra chi lo celebra come icona culturale e chi lo critica per i contenuti espliciti, ma è innegabile che sia uno dei personaggi musicali più rilevanti del panorama contemporaneo.

Rosario Dawson (9 maggio 1979) – Attrice e attivista a tutto campo

Rosario Dawson nasce a New York e cresce in un ambiente multiculturale che influenzerà profondamente la sua visione artistica e personale. Attrice di grande talento, ha esordito al cinema da giovanissima con “Kids” di Larry Clark e ha poi consolidato la sua carriera con ruoli in film come “Sin City”, “Sette anime” e “Rent”. Negli ultimi anni ha acquisito ulteriore visibilità grazie alla sua interpretazione di Ahsoka Tano nell’universo Star Wars, sia nelle serie animate che nella più recente serie live-action. Al di là della recitazione, è fortemente impegnata in cause sociali e politiche: ha partecipato a campagne per la giustizia climatica, i diritti delle donne e la riforma del sistema penale statunitense. Con una presenza scenica forte e uno spirito combattivo, Rosario Dawson è una delle voci femminili più interessanti e rispettate di Hollywood.

Claudio Lotito (1957) – Imprenditore e dirigente sportivo

Nato a Roma, Claudio Lotito è una figura ben conosciuta sia nel mondo dello sport che in quello della politica. Diventato presidente della S.S. Lazio nel 2004, ha guidato il club attraverso una fase di risanamento economico e successi sportivi, anche se non senza critiche per il suo stile diretto e spesso polemico. Al di là del calcio, Lotito ha esteso la sua influenza anche nel campo istituzionale, ottenendo nel 2022 un seggio da senatore per Forza Italia. La sua figura è spesso al centro di controversie, ma anche di riconoscimenti per la sua capacità gestionale e il suo pragmatismo. È uno degli imprenditori italiani più rappresentativi nel connubio tra sport, affari e politica.

Mariano Di Vaio (1989) – L’imprenditore digitale made in Italy

Mariano Di Vaio nasce a Perugia e inizia la sua carriera come modello e attore. Tuttavia, è nel mondo digitale che costruisce il suo impero. Tra i primi fashion blogger italiani a ottenere successo internazionale, ha saputo trasformare la propria immagine in un brand a tutto tondo, lanciando linee di abbigliamento, accessori e fragranze con il marchio MDV. Con milioni di follower su Instagram, Di Vaio è un esempio di come la comunicazione online possa diventare un vero e proprio strumento imprenditoriale. Alla carriera professionale si affianca quella di padre di famiglia e testimonial per brand globali. Il suo stile curato e la sua immagine positiva lo rendono un modello per tanti giovani che sognano di affermarsi nel mondo dell’influencer marketing.