Buon compleanno a Eva Henger! Tutti i Vip e i personaggi famosi nati il 2 novembre

Oggi, 2 novembre, è arrivato un giorno che con sé porta un fascino particolare dovuto anche al segno dello Scorpione, che domina questo momento regalando a chi è nato oggi tanta passione, intuito, magnetismo e una grande capacità di scavare sotto la superficie. Tante personalità del mondo dello spettacolo sono nate in questo giorno, tra le quali spicca il carisma e l’energia di Eva Henger – un personaggio dai mille aspetti, capace di camaleontici cambiamenti di carriera. Ma chi compie gli anni oltre a lei? Andiamo insieme anche alla scoperta delle altre figure che festeggiano il compleanno oggi e facciamo loro gli auguri più sinceri.

Buon compleanno a Eva Henger, nata il 2 novembre

Partiamo con gli auguri dalla poliedrica Eva Henger, nata il 2 novembre 1972 a Győr, in Ungheria. Dal suo debutto come modella e showgirl fino alle esperienze televisive, cinematografiche e musicali, Eva ha saputo reinventarsi più volte. In Italia abbiamo imparato a conoscerla nei primi anni 90 come attrice a luci rosse e poi addirittura moglie di Riccardo Schicchi, golden name del p0rn0 italiano. Dopo l’abbandono del mondo hard, l’abbiamo vista comparire in televisione in più vesti, da Paperissima ai salotti di Barbara d’Urso. Buon compleanno a lei!

Tanti auguri a Gabriella Pession

Tanti auguri anche a Gabriella Pession, nata il 2 novembre 1977 a Daytona Beach, Florida, ma cresciuta in Italia. Grandissima attrice di lungo corso, amatissima nel nostro paese e che ha costruito una carriera solida sia al cinema che in televisione, spiccando per le sue interpretazioni eleganti e una presenza notevole sul piccolo schermo. Oggi, nel giorno del suo compleanno, festeggiamo la sua sensibilità artistica e la determinazione a essere sempre protagonista in ruoli nuovi e significativi.

Buon compleanno anche a Lunetta Savino

Compie oggi gli anni anche un altro volto amatissimo della televisione italiana: Lunetta Savino, nata il 2 novembre 1957 a Bari. Con una carriera che spazia dal teatro al grande schermo fino alla fiction e alla serie tv, Lunetta Savino ha regalato al pubblico personaggi indimenticabili come la mitica Cettina di Un medico in famiglia. Oggi, oltre a farle gli auguri, plaudiamo alla sua forza interpretativa e alla capacità di trasformare ogni ruolo in momento di grande emozione.

Barbara Chiappini: tanti auguri a un’altra nata il 2 novembre

Non poteva mancare anche lei: Barbara Chiappini, nata il 2 novembre 1974 a Piacenza. Showgirl, attrice, modella, vincitrice di un importante concorso di bellezza nel 1993 che ha fatto sì che rappresentasse l’Italia a Miss Mondo, la Chiappini ha attraversato le diverse sfaccettature che nel corso degli anni ha assunto il mondo dello spettacolo, con eleganza e intraprendenza: tra tv, fotoromanzi, cinema e teatro. Oggi rivolgiamo a lei un brindisi alla sua vita, alla sua carriera e ai progetti futuri che sicuramente non mancheranno!

Oggi sarebbe stato il compleanno della leggenda Gigi Proietti

Il 2 novembre è anche – con un pizzico di nostalgia – il compleanno di una leggenda che non è più tra noi. Avrebbe compiuto oggi gli anni Gigi Proietti, nato il 2 novembre 1940. Un attore, regista, comico, conduttore che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo italiano.