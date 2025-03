Vip e personaggi nati il 9 marzo, tutti i compleanni delle celebrità

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Domani è il 9 marzo: una data importante per tantissime personalità del mondo del cinema, della politica e dello spettacolo. In questo giorno si festeggia infatti il compleanno di tante figure che hanno lasciato un segno nel loro campo, diventando punti di riferimento per generazioni di spettatori e appassionati, ma non sono. Dagli attori ai leader politici, dalle icone del cinema alle figure istituzionali, il 9 marzo è una giornata che accomuna diversi protagonisti della scena internazionale e nazionale. Scopriamo chi festeggia il compleanno oggi.

Oscar Isaac compie 46 anni il 9 marzo 2025

Uno dei volti più noti del cinema internazionale a spegnere le candeline oggi è Oscar Isaac, nato il 9 marzo 1979. L’attore guatemalteco-statunitense compie 46 anni e si è affermato come uno degli interpreti più versatili di Hollywood. La sua carriera è multiforme, dato che ha spaziato tra ruoli impegnati e grandi blockbuster, conquistando il pubblico con film come “Ex Machina“, “A Most Violent Year” e la terza trilogia di “Star Wars“, nella quale ha interpretato il simpatico pilota Poe Dameron. La sua capacità di adattarsi a generi diversi lo rende uno degli attori più apprezzati della sua generazione.

9 marzo 2025: tanti auguri a Matteo Salvini

Se invece ci spostiamo nel nostro paese, il 9 marzo segna il compleanno di Matteo Salvini, nato nel 1973. Il leader della Lega compie 52 anni ed è una figura di spicco della politica italiana. Attivo sin da giovane nel mondo della politica, Salvini ha ricoperto tanti incarichi di rilievo, tra cui quelli attuali di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Vicepresidente del Consiglio. Conosciuto per il suo stile comunicativo diretto e il suo impegno in temi legati alla sicurezza e all’immigrazione, Salvini continua a essere un personaggio centrale nel dibattito politico nazionale. Grazie a lui, la Lega ha avuto una forte trasformazione, da partito regionale-locale a partito attivo su tutto il territorio italiano.

Tanti auguri anche ad Emma Bonino

Un’altra importante figura politica nata il 9 marzo è Emma Bonino, nata nel 1948 e oggi giunta al traguardo dei 77 anni. Attivista, politica e storica leader radicale, Bonino ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti civili, della libertà individuale e delle battaglie per i diritti delle donne. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, tra cui quello di Ministro degli Affari Esteri e di Commissario dell’Unione Europea. La sua lunga carriera è stata caratterizzata da una costante lotta per la legalizzazione dell’aborto, per i diritti umani e per la costruzione di un’Europa più unita.

Ornella Muti compie oggi 70 anni

Il mondo del cinema italiano celebra oggi anche il compleanno di Ornella Muti, nata il 9 marzo 1955. L’iconica attrice compie 70 anni e vanta una carriera straordinaria nel panorama cinematografico italiano e internazionale. Divenuta famosa negli anni ‘70 e ‘80 grazie a film di successo come “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”, al fianco di Adriano Celentano, ha lavorato con registi del calibro di Dino Risi, Mario Monicelli e Paolo Sorrentino. La sua bellezza e il suo talento le hanno permesso di diventare una delle attrici più amate e rispettate della sua epoca. Tanti auguri a lei!