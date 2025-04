Compleanni VIP del 1 Maggio: gli anni d'oro del campione Leonardo Bonucci

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Il 1° maggio, festa del lavoro, è anche il giorno in cui sono nati personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. In un giorno simbolico, che celebra il valore dell’impegno, dell’arte e della dedizione, non sorprende trovare tra i nati figure che hanno lasciato un’impronta profonda nei loro settori. Dal calcio italiano alla musica leggera, passando per il cinema d’autore e quello d’azione, ecco cinque volti celebri nati in questa giornata.

Leonardo Bonucci (1987) – Il difensore simbolo di una generazione

Leonardo Bonucci, nato a Viterbo il 1° maggio 1987, è uno dei difensori italiani più rappresentativi degli ultimi decenni. Cresciuto calcisticamente nell’Inter, ha trovato la consacrazione prima al Bari e poi alla Juventus, dove ha formato con Chiellini e Barzagli un trio difensivo leggendario, la famosa “BBC”. Con la maglia bianconera ha vinto numerosi scudetti, coppe nazionali e disputato due finali di Champions League. Ma il suo apice lo ha raggiunto con la Nazionale italiana, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dell’Europeo 2020, segnando anche il gol del pareggio nella finale contro l’Inghilterra. Oltre alla solidità difensiva, è noto per le sue qualità tecniche, la leadership e il carisma dentro e fuori dal campo.

Roby Facchinetti (1944) – Il cuore musicale dei Pooh

Roby Facchinetti, nato a Bergamo il 1° maggio 1944, è una delle colonne portanti della musica italiana. Tastierista, cantante e compositore, è stato per decenni la voce e l’anima dei Pooh, band storica con cui ha firmato alcune delle canzoni più amate dal pubblico italiano, come Tanta voglia di lei, Pensiero, Uomini soli e Noi due nel mondo e nell’anima. Con la sua voce inconfondibile e il suo stile romantico, ha saputo attraversare diverse generazioni mantenendo sempre intatta la propria autenticità. Dopo lo scioglimento della band, ha proseguito la carriera solista e ha partecipato anche al Festival di Sanremo, continuando a coltivare il legame profondo con la musica e il suo pubblico.

Violante Placido (1976) – Tra cinema, televisione e musica

Nata a Roma il 1° maggio 1976, Violante Placido è figlia d’arte: suo padre è l’attore e regista Michele Placido, mentre la madre è l’attrice Simonetta Stefanelli. Ha seguito le orme familiari con talento e determinazione, debuttando giovanissima al cinema. La sua carriera si è sviluppata tra film italiani e internazionali: è apparsa in L’anima gemella di Sergio Rubini, in Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi e anche in pellicole americane come The American, al fianco di George Clooney. Oltre alla recitazione, Violante ha intrapreso anche un percorso musicale sotto il nome d’arte Viola, pubblicando un album in inglese e collaborando con artisti italiani come Bugo. Un’artista eclettica, capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi.

Ricky Tognazzi (1955) – Il cinema come eredità e innovazione

Ricky Tognazzi, nato a Milano il 1° maggio 1955, è figlio del grande Ugo Tognazzi e della ballerina Pat O’Hara. Sin da giovane ha respirato il mondo del cinema, ma ha saputo costruirsi una carriera autonoma e credibile, sia come attore che come regista. Dopo alcune esperienze come aiuto regista, ha esordito dietro la macchina da presa con Piccoli equivoci (1989), ottenendo subito successo di critica. Tra i suoi film più importanti si ricordano Ultrà (Orso d’Argento a Berlino), La scorta e Io no. Le sue opere affrontano spesso tematiche sociali e morali, con uno sguardo critico ma sempre umano. Tognazzi è anche molto attivo in televisione, dove continua a dirigere film e serie apprezzate dal pubblico.

John Woo (1946) – Il poeta dell’azione

John Woo, nato a Canton (Cina) il 1° maggio 1946, è uno dei più influenti registi del cinema d’azione mondiale. Cresciuto ad Hong Kong, ha rivoluzionato il genere negli anni ’80 e ’90 con uno stile inconfondibile: movimenti di macchina fluidi, ralenti drammatici, sparatorie coreografate e una poetica del conflitto molto personale. Tra i suoi film cult ci sono A Better Tomorrow, The Killer, Hard Boiled e Face/Off. Dopo il successo in Asia, ha conquistato anche Hollywood, dirigendo Mission: Impossible 2 e Windtalkers. Woo è riconosciuto come un maestro capace di fondere spettacolo visivo e intensità narrativa, influenzando registi e autori in tutto il mondo.