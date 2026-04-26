Buon compleanno Samantha Cristoforetti, chi sono i vip con cui festeggia il 26 Aprile

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il 25 aprile non è solo festa: è anche il compleanno di tante star, a partire da Samantha Cristoforetti. Scopri chi festeggia oggi!

Il 26 aprile è una di quelle date che scorrono leggere nel calendario primaverile, sospese tra l’eco della Festa della Liberazione e l’attesa del 1° maggio. È il giorno perfetto per celebrare nuovi inizi, proprio come suggerisce il segno zodiacale del Toro, a cui appartengono i nati oggi: determinati, concreti, spesso dotati di un talento solido e duraturo. Non è un caso che tra i festeggiati ci sia anche Samantha Cristoforetti, simbolo di disciplina e sogni realizzati, una donna in grado di portare l’Italia nello spazio con competenza e passione.

26 aprile, oggi festeggia gli anni Samantha Cristoforetti

Nata nel 1977, Samantha Cristoforetti è una delle figure italiane più iconiche a livello internazionale. Astronauta dell’ESA e dell’ASI, è stata la prima donna italiana nello spazio e la prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Con oltre 370 giorni trascorsi in orbita e missioni come la Expedition 42/43 e SpaceX Crew-4, rappresenta un modello di eccellenza scientifica e determinazione.

Giorgia, buon compleanno a una voce senza tempo

Giorgia, classe 1971, è considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Vincitrice del Festival di Sanremo 1995 con Come saprei, ha conquistato pubblico e critica con brani come Gocce di memoria e una carriera da oltre 25 milioni di dischi venduti.

Auguri alla first lady Melania Trump, dalla moda alla Casa Bianca

Nata nel 1970, Melania Trump è passata dalle passerelle internazionali al ruolo di First Lady degli Stati Uniti, accanto a Donald Trump. Ex modella slovena naturalizzata statunitense, ha lavorato tra Milano, Parigi e New York prima di entrare accanto al marito nella scena politica globale.

Buon compleanno a Giacomo Poretti, simbolo della comicità italiana

Classe 1956, Giacomo Poretti è uno dei volti più amati della comicità italiana. Parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha conquistato il pubblico con film cult come Tre uomini e una gamba e tanti spettacoli teatrali di grande successo.

Tanti auguri a Lorenzo Fragola

Nato il 26 aprile 1995, Lorenzo Fragola si è fatto conoscere vincendo X Factor nel 2014. Il suo singolo The Reason Why ottenne subito grande successo, arrivando al doppio disco di platino. Da lì una carriera pop in continua evoluzione, tra Sanremo e classifiche italiane.

Buon compleanno a Giancarlo Esposito, da Hollywood alle serie cult

Giancarlo Esposito, nato nel 1958, è uno degli attori più riconoscibili del piccolo e grande schermo. Il ruolo di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul lo ha consacrato a livello mondiale, portandogli nomination agli Emmy, in quella che è una carriera lunga e versatile tra cinema, tv e streaming.

Augurissimi a Piotta, la voce dell’hip hop romano

Nato il 26 aprile 1973, Piotta è uno dei pionieri dell’hip hop italiano. Con brani come Supercafone ha segnato un’epoca, arrivando anche al disco di platino. Tra musica, radio e produzioni, ha contribuito a diffondere il rap italiano fin dagli anni ’90.

Buon compleanno Neri Parenti, il re della commedia

Nato nel 1950, Neri Parenti è uno dei registi più prolifici della commedia italiana. Dalla saga di Fantozzi ai celebri cinepanettoni con Christian De Sica e Massimo Boldi, ha firmato alcuni dei maggiori successi al botteghino.