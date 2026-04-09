Pubblicato: 9 Aprile 2026 Condividi Mostra tutte le foto Leggi anche Rompicapo, riesci a risolvere questa equazione apparentemente complicata in 45 secondi? L'enigma dell'euro mancante, il rompicapo che nasconde un trabocchetto logico: lo sai risolvere? Riesci a risolvere questo rompicapo matematico? L'equazione lascia il web perplesso Il rompicapo del codice della cassaforte: riesci a trovare le 4 cifre della soluzione? Il semplice rompicapo matematico diventato virale su X: lo riesci a risolvere? Dov'è il lecca lecca? Provate a risolvere il rompicapo estivo Rompicapo 'elementare' impossibile: riesci a trovare la "O"? Rompicapo scuole elementari impossibile: riesci a risolverlo? più popolari su facebook nelle ultime 24 ore Regalare soldi ai figli con bonifico: non fare questo errore nella causale per evitare sanzioni Pizza, l'impasto sulla teglia capovolta: il trucco geniale Diventa scienziato per un giorno: esperimenti ed eventi gratuiti in tutta Italia nella Notte Europea dei Ricercatori vedi tutti