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Le Linee di Nazca sono visibili soprattutto dall’alto: tra animali, simboli e ipotesi, il mistero resta aperto.

Le Linee di Nazca, nel deserto del Perù, sono tra i luoghi più misteriosi del mondo. Da terra possono sembrare tracce confuse, segni interrotti, linee senza un ordine immediatamente riconoscibile. Ma basta salire in quota perché il paesaggio cambi volto: dal suolo emergono colibrì, scimmie, balene, ragni, condor, figure geometriche e il celebre “Astronauta”, una sagoma antropomorfa che continua ad alimentare curiosità e interpretazioni.

I geoglifi sono Patrimonio dell’Unesco dal 1994 e si estendono nelle pianure desertiche del Rio Grande de Nasca, a circa 450 chilometri a sud di Lima. Il sito copre un’area enorme, circa 75 mila ettari, e ogni anno richiama migliaia di turisti da tutto il mondo. Il motivo è semplice: quelle figure sono gigantesche, antichissime e ancora oggi non hanno una spiegazione definitiva.

Come furono create

Le Linee di Nazca non sono state dipinte ma incise nel terreno. Le popolazioni precolombiane rimossero lo strato superficiale di ghiaia scura, lasciando emergere il suolo più chiaro sottostante. Il contrasto tra le due superfici ha permesso ai disegni di restare visibili nel tempo, anche grazie al clima estremamente secco della zona.

La loro realizzazione viene collocata in un arco temporale molto ampio, tra l’VIII secolo avanti Cristo e l’VIII secolo dopo Cristo. Questo significa che non si tratta di un’opera isolata, nata in un solo momento, ma di un insieme di segni costruito e modificato da comunità diverse nel corso dei secoli.

A colpire sono soprattutto le dimensioni: alcune figure infatti si estendono per decine o centinaia di metri e risultano quasi impossibili da cogliere nella loro interezza camminando nel deserto. È per questo che molti visitatori scelgono di sorvolare l’area, mentre altri osservano i geoglifi dalle torri panoramiche lungo la Panamericana.

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Dal colibrì all’Astronauta

Tra le figure più note c’è il colibrì, diventato uno dei simboli delle Linee di Nazca. Ci sono poi la scimmia con la coda arrotolata, il ragno, il cane, la balena, il condor e il pellicano. Accanto agli animali compaiono forme astratte, lunghi trapezi, triangoli, spirali e linee dritte che attraversano il deserto.

Il geoglifo forse più discusso resta l’Astronauta. È una figura alta circa trenta metri, scavata sul fianco di una collina, con grandi occhi e un braccio alzato. Il nome moderno ha contribuito ad alimentare suggestioni fantascientifiche, ma per gli studiosi non esiste alcuna prova che colleghi Nazca agli extraterrestri.

Le ipotesi degli studiosi

La grande domanda è sempre la stessa: perché furono create? Le teorie sono diverse. Secondo alcuni archeologi, le linee potevano indicare la presenza di acqua sotterranea, risorsa fondamentale in un territorio tanto arido. Altri studiosi le collegano a riti religiosi e processioni dedicate alla fertilità, alla pioggia e al rapporto tra terra e cielo.

Una delle ipotesi più affascinanti riguarda l’astronomia: alcuni geoglifi e tracciati sembrerebbero allinearsi con il sorgere o il tramontare del Sole in momenti particolari dell’anno, come solstizi ed equinozi. Da qui l’idea che Nazca potesse funzionare anche come un enorme calendario, utile per seguire il passaggio delle stagioni e organizzare le attività agricole.

Le teorie sugli alieni, sulle piste di atterraggio e sulle maledizioni appartengono più al folklore che alla scienza. Eppure fanno parte del fascino popolare di Nazca, perché trasformano il deserto in un luogo di domande. La verità, probabilmente, è meno spettacolare ma più profonda: quelle figure raccontano il modo in cui un’antica civiltà guardava il mondo, la natura, il cielo e il tempo. E dopo oltre duemila anni, nessuno ha ancora trovato una risposta unica.