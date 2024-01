Accadrà nelle prossime ore, neve in pianura arriva in queste zone

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Arriva una serie di sorprese meteorologiche che nelle prossime ore colpirà il nostro paese! Se le correnti di aria fredda che giungono in Italia dalla parte nordorientale dell’Europa stanno pianificando una visita inaspettata all’area mediterranea (generando un’area depressionaria che farà capolino sugli stati centro-occidentali del Continente, con la Francia come punto di partenza), questa “ospite” porterà un mix di temperature al ribasso e condizioni instabili, regalandoci persino qualche fiocco di neve a quote basse, soprattutto sul medio versante adriatico.

Meteo in Italia 2024: cosa accadrà nelle prossime ore

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle prossime ore, dovremo fare attenzione al Nord-Ovest, dove molte nuvole porteranno piogge sparse su Piemonte occidentale e settentrionale, Ponente Ligure e alta Lombardia. Nel pomeriggio e nella sera, potremmo persino assistere a qualche nevicata da 400/500 metri, magari con pupazzi di neve improvvisati a far capolino qua e là nelle aiuole nei giardini!

La Toscana, invece, sarà colpita solo da qualche nuvoletta che farà capolino in serata sulle aree settentrionali. Nel Lazio, ci saranno invece momenti di variabilità con qualche pioviggine prevista entro sera sulle aree centrali. Sul versante adriatico, nubi e qualche pioggia, con possibili fiocchi a quote basse che faranno la felicità di chi vuole fare una sfida con la neve.

Nubi irregolari con piogge al mattino in Puglia, che si esauriranno nel pomeriggio. Sicilia e Calabria tirrenica avranno il loro momento di piovaschi, in estensione alla bassa Campania in serata. Al Sud, la neve farà capolino sotto i 1300/1500 metri, e se nevicherà abbastanza, potremmo pensare a un pupazzo anche qui (anche se siamo già ad altezze montane).

Cosa accadrà venerdì 10 gennaio?

Venerdì 10 gennaio sarà un giorno di sole e sorrisi, con qualche nuvola innocua su Marche e Abruzzo. Nubi sparse e schiarite al Sud con qualche pioggia su Sicilia e Calabria. Temperature in calo al Centro-Sud, ma nulla che non si possa affrontare con un bel cappotto!

Meteo: cosa ci aspetta nel week-end 12-14 gennaio?

Nella giornata di sabato gli ultimi disturbi si attarderanno sulle estreme regioni meridionali, portando qualche piovasco sul versante ionico seguito da schiarite. Per il resto d’Italia, l’anticiclone farà la sua comparsa, regalando condizioni stabili, magari con qualche banco di nebbia mattutino perfetto per chi ama le foto misteriose.

Ma attenzione! In serata, potrebbero fare capolino i primi segnali di un possibile cambiamento, con correnti sudoccidentali che porteranno nuvole tra Liguria e alta Toscana. Sarà l’anticipo di una nuova avventura atmosferica!

La grande domanda del 2024: nevicherà a Roma?

La grande domanda del 2024 circola tra gli abitanti della Capitale praticamente ogni inverno: nevicherà a Roma? La comparsa della neve in questa città è sempre un evento tanto atteso quanto raro, poiché si verifica con notevole infrequenza. Tuttavia, quando i fiocchi cominciano a danzare per le strade della città eterna, essa si trasforma in un luogo magico. L’immagine suggestiva del Colosseo avvolto da un manto di neve, insieme all’intera città che si veste di bianco, offre uno spettacolo eccezionale, capace di farci immergere in un’atmosfera mitica e incantata.

Negli ultimi 120 anni, Roma ha sperimentato approssimativamente 100 nevicate, con una media di meno di una volta all’anno. Questo dato diventa ancor più straordinario se si considera che sono davvero poche le occasioni in cui la neve ha avuto l’opportunità di posarsi al suolo nella Città Eterna.

Tra gli eventi più memorabili, spiccano la storica nevicata del febbraio 1956, le nevicate dell’Epifania del 1985 e del febbraio 1986. Indubbiamente, la nevicata più abbondante degli ultimi anni nei cieli di Roma è stata quella del febbraio 2012, durante la quale la città ha visto accumularsi uno strato di neve che in alcune zone ha superato i 20 centimetri di altezza.

La possibilità di assistere a un nuovo spettacolo di neve a Roma anche nel 2024 rimane incerta, ma l’attesa è accompagnata da una speranza palpabile, con tanti cittadini capitolini già pronti a celebrare l’evento con entusiasmo e meraviglia un evento del genere.

Inverno 2024: l‘antipasto artico e le promesse della stagione

Fino ad oggi, l’inverno del 2024 ha dato solo un assaggio delle sue potenzialità, con piogge intense e temperature non poi così basse rispetto all’autunno. Tuttavia, gli eventi climatici prendono una svolta decisiva con l’arrivo di un’incisiva ondata di freddo artico che ci ha avvolto già nei primi giorni di gennaio. Le correnti d’aria gelida provenienti dal Nord influenzeranno notevolmente le condizioni atmosferiche, in particolare sul versante adriatico, portando a una significativa diminuzione delle temperature e aumentando le possibilità di nevicate anche a quote collinari e pianeggianti.

Secondo gli esperti, tra cui il rinomato meteorologo Mario Giuliacci, l’attuale scenario climatico rappresenta solo un antipasto per l’inverno del 2024. La fase iniziale, apparentemente mite, sarà seguita da un flusso di aria umida oceanica, preludio a precipitazioni diffuse e abbondanti nevicate in montagna. La costante presenza del flusso atlantico sarà un elemento cruciale che garantirà nevicate anche nelle pianure, contribuendo a modellare in modo unico l’inverno che si profila all’orizzonte.

Se c’è il riscaldamento globale, perché fa così freddo?

Il quesito persiste ogni anno: se c’è il riscaldamento globale, perché fa così freddo? Un’apparente contraddizione tra le dichiarazioni annuali riguardanti gli “anni più caldi di sempre” e le stagioni caratterizzate da freddo intenso alimenta dubbi sull’esistenza stessa del riscaldamento globale. La chiave per comprendere questo complesso scenario risiede nell’analisi dei meccanismi climatici del nostro pianeta, i quali, in gran parte, sono stati alterati dalle attività umane.

I periodi invernali con temperature gelide possono manifestarsi nonostante il contesto di riscaldamento globale. Questo fenomeno trova spiegazione nella riduzione dello scarto di temperatura tra la zona polare e quella sub-polare. I vortici polari, responsabili di trattenere l’aria fredda dell’Artico e regolare le temperature globali, svolgono un ruolo cruciale. Quando questi vortici si indeboliscono, l’aria fredda si sposta verso le latitudini inferiori, provocando temperature più basse e precipitazioni nevose. Spesso, questo indebolimento è scatenato dal rapido riscaldamento dell’aria a quote elevate, contribuendo alla destabilizzazione climatica attuale.

Questo intricato rapporto tra il riscaldamento globale e i periodi di freddo intenso sottolinea la complessità dei cambiamenti climatici in corso. Affrontare questa sfida richiede un approccio olistico, comprendendo appieno il modo in cui le attività umane incidono sui delicati equilibri del nostro pianeta.

Perché in inverno fa freddo?

L’altra domanda che spesso ci facciamo è altrettanto semplice, ma richiede a sua volta una risposta complessa: perché in inverno fa freddo? La stagione invernale è profondamente legata all’inclinazione dell’asse terrestre e al percorso orbitale del nostro pianeta attorno al sole. Durante l’inverno emisferico, l’asse terrestre si inclina rispetto al piano dell’orbita, causando una distribuzione non uniforme della luce solare. Le regioni polari, ricevendo una quantità inferiore di energia solare diretta, sperimentano temperature più basse. In aggiunta, il percorso solare più breve durante questo periodo contribuisce ulteriormente alla riduzione dell’esposizione solare giornaliera. Questa combinazione di fattori crea le condizioni climatiche più fredde che caratterizzano i mesi invernali.

Nonostante le variazioni meteorologiche indotte dal riscaldamento globale, il freddo invernale continua a trovare le sue radici nei meccanismi fondamentali dell’astronomia e dell’orbita terrestre intorno al sole. Un insieme di condizioni che sottolineano la complessità delle interazioni tra i fattori astronomici e le condizioni meteorologiche, evidenziando come il ciclo stagionale rimanga intimamente connesso a tali parametri astronomici di base.