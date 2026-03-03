L'abbraccio eterno più antico del mondo: il DNA dei due scheletri riscrive una storia nascosta per 12mila anni

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Dalla Grotta del Romito, In Calabria una storia di affetto tra madre e figlia che ha superato i millenni

Una storia di amore tra una madre ed una figlia che ha superato la vita mortale, per diventare eterna. Per oltre sessant’anni due scheletri ritrovati in posizione abbracciata nella Grotta del Romito, in Calabria, hanno rappresentato uno dei misteri più suggestivi dell’archeologia italiana. Oggi, grazie alle moderne analisi di DNA antico, sappiamo che quei resti risalenti a circa 12.000 anni fa, alla fine dell’ultima era glaciale, appartenevano a due donne strettamente imparentate: con ogni probabilità una madre e sua figlia.

Una scoperta che non solo chiarisce il legame biologico tra le due, ma restituisce anche un’immagine intensa e profondamente umana delle comunità preistoriche.

Un abbraccio che ha attraversato i millenni

Gli scheletri furono scoperti negli anni Sessanta già disposti uno accanto all’altro, in una posizione che ricordava un abbraccio. Fin da subito quella postura colpì archeologi e studiosi: non sembrava casuale, ma frutto di una precisa scelta rituale.

Per decenni, però, mancavano strumenti scientifici in grado di stabilire con certezza il rapporto tra le due donne. Le tecnologie genetiche più recenti hanno finalmente permesso di analizzare il materiale biologico conservato nei resti, rivelando un legame di parentela diretta.

Quella che poteva sembrare una semplice suggestione visiva si è trasformata in una prova concreta di relazione familiare.

Una rara condizione genetica

L’analisi ha inoltre svelato un dettaglio sorprendente: la giovane presentava una mutazione genetica associata alla displasia acromesomelica di tipo Maroteaux, una rara malattia che influisce sulla crescita delle ossa e provoca una statura particolarmente bassa.

La madre risultava portatrice della stessa mutazione in forma meno evidente. Questo dato non solo conferma ulteriormente il legame biologico, ma dimostra che patologie genetiche rare esistevano già nel Paleolitico.

Ancora più significativo è il fatto che la giovane sia sopravvissuta abbastanza a lungo da lasciare tracce evidenti della condizione: ciò suggerisce che la comunità si prendesse cura di lei. In un’epoca in cui la sopravvivenza era strettamente legata alla forza fisica e alla capacità di adattamento, la presenza di un individuo con difficoltà motorie indica probabilmente forme di assistenza e sostegno sociale.

Cosa ci racconta questa scoperta

La vicenda delle due donne della Grotta del Romito offre uno sguardo prezioso sulla vita sociale delle comunità preistoriche. Non solo caccia e sopravvivenza, ma anche legami affettivi, cura e ritualità.

Il gesto dell’abbraccio nella sepoltura sembra esprimere un’intenzione simbolica forte: mantenere unite madre e figlia anche dopo la morte. È un’immagine che riduce la distanza temporale tra noi e loro, ricordandoci che emozioni come l’amore familiare e la protezione non sono conquiste moderne, ma appartengono da sempre alla storia dell’umanità.

Scienza e umanità, insieme

Grazie alle tecniche di genetica molecolare e allo studio approfondito dei resti, oggi possiamo ricostruire non solo dati biologici, ma anche frammenti di storie personali. L’archeologia non si limita più a descrivere oggetti e ossa: riesce a riportare alla luce relazioni, fragilità e legami profondi.

L’abbraccio rimasto intatto per dodicimila anni diventa così un simbolo potente. Non è solo una scoperta scientifica, ma una testimonianza di quanto l’essere umano, anche nelle epoche più remote, fosse capace di cura, affetto e connessione.