Pubblicato: 21 Aprile 2026 Condividi Mostra tutte le foto Leggi anche Svelati i posti più belli del mondo per il 2026: due località italiane figurano tra le prime 10 Bucarest, capitale della Romania: luoghi di maggior interesse La spiaggia più frequentata d'Italia non è Rimini: la località balneare famosa che non ti aspetti Piaga di "zecche mostruose" succhiasangue stanno infestando queste località turistiche Svelate le spiagge più belle del mondo per il 2026: tra queste due località italiane. Dove si trovano 25 posti migliori da visitare nel 2025: la BBC indica solo una località italiana. Non è Roma I paesi migliori e peggiori da visitare in Europa: l'Italia è sul podio con queste località Villa Crespi è il miglior ristorante in hotel per 50 top Italy 2026: ecco quanto costa cenare da Cannavacciuolo più popolari su facebook nelle ultime 24 ore Test matematico: se sei un genio lo risolvi in 5 secondi. Riesci? Ecco perché venerdì 17 è un giorno sfortunato Ladri, la tecnica della colla che in pochi conoscono: come rubano vedi tutti