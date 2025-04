Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

La settimana successiva alla Pasqua del 2025, che quest’anno abbiamo festeggiato il 20 aprile, offre agli appassionati di astronomia uno spettacolo affascinante: il “Triangolo di Pasqua“. Nel cielo del mattino, tre pianeti – Mercurio, Venere e Saturno – si disporranno in modo da creare affascinanti triangoli celesti insieme alla Luna.

Quando e come osservare il fenomeno

Il momento clou dell’evento è previsto per la mattina di venerdì 25 aprile. Poco prima dell’alba, intorno alle 06:00 ora locale, i tre pianeti si disporranno in modo da formare un triangolo luminoso nel cielo orientale, vicino al punto in cui sorge il Sole. La Luna, in fase calante, si unirà al gruppo, per uno spettacolo ancora più suggestivo.​

Per osservare al meglio il fenomeno, è consigliabile trovare un luogo con un orizzonte libero verso est e iniziare l’osservazione almeno 30 minuti prima del sorgere del Sole, per evitare che la luce solare offuschi la visibilità dei pianeti. ​

Come identificare i pianeti

Tra i tre pianeti, Venere sarà il più brillante e facilmente riconoscibile, grazie alla sua intensa luminosità. Saturno apparirà con una luce più tenue di colore giallognolo, Mercurio, essendo più vicino al Sole, sarà il più difficile da individuare, visibile solo per un breve periodo prima dell’alba. ​Nettuno sarà anch’esso presente nella stessa area del cielo, ma la sua debole luminosità lo renderà visibile solo attraverso telescopi o strumenti ottici avanzati.​

Un’occasione per gli appassionati

Il “Triangolo di Pasqua” rappresenta un’opportunità unica per osservare una rara configurazione planetaria. Eventi simili non si verificano frequentemente, e la presenza simultanea di tre pianeti e della Luna in una formazione triangolare è un fenomeno che affascina sia gli astronomi professionisti che gli appassionati del cielo.​

Per chi desidera immortalare l’evento, l’uso di una fotocamera con un buon zoom o di un telescopio può permettere di catturare immagini spettacolari. Tuttavia, anche a occhio nudo, lontano dalle luci cittadine, sarà possibile godere della bellezza di questo spettacolo celeste.​ In sintesi, la settimana dopo Pasqua del 2025 offrirà un’occasione imperdibile per alzare lo sguardo al cielo e ammirare la danza dei pianeti e della Luna, unendo scienza e meraviglia in un unico, splendido evento.​

Altri eventi astronomici della settimana

Ma il triangolo celeste che vedrà protagonisti Venere, Saturno, Mercurio e la Luna non sarà l’unico spettacolo nei cieli della settimana successiva alla Pasqua 2025. Lo stesso periodo sarà infatti ricco di altri eventi astronomici che meritano attenzione.

Tra il 22 e il 28 aprile, la Luna continuerà il suo viaggio attraversando il cielo in prossimità di altri due protagonisti del sistema solare: Giove e Marte. Il transito ravvicinato con questi due pianeti sarà visibile poco prima dell’alba, offrendo momenti suggestivi per chi ama osservare il cielo. Giove si noterà subito grazie alla sua luce chiara e intensa, mentre Marte si distinguerà per il suo tipico colore tendente al rosso.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà la congiunzione tra la Luna e Giove, prevista per il 27 aprile: un fenomeno visibile anche a occhio nudo nelle prime ore del mattino, specialmente se si ha la possibilità di osservare da luoghi poco inquinati da luci artificiali.