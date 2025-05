4 Maggio, Rocco Siffredi festeggia così il compleanno: le candeline spente

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Il 4 maggio non è solo una data cara agli appassionati di Star Wars (il celebre “May the 4th be with you”), ma anche un giorno che ha visto la nascita di personalità che hanno lasciato (e stanno lasciando) un segno profondo nella cultura contemporanea. Dalla leggendaria Audrey Hepburn all’iconico Rocco Siffredi, passando per la voce soul di Serena Brancale, il talento sportivo di Jorge Lorenzo e l’impegno politico di Elly Schlein, questa giornata si presenta come un crocevia di talento e personalità fuori dal comune.

Audrey Hepburn (1929 – 1993) – Eleganza, talento e cuore umanitario

Nata a Bruxelles il 4 maggio 1929, Audrey Hepburn è uno dei volti più amati del cinema del Novecento. Non solo attrice, ma anche icona di stile e musa di Givenchy, Audrey è entrata nell’immaginario collettivo grazie alla sua raffinatezza naturale e al suo sguardo malinconico.

Vinse l’Oscar come miglior attrice per Vacanze Romane (1953), e incantò il mondo in film come Sabrina, Funny Face, Colazione da Tiffany e My Fair Lady. Ma Hepburn non fu solo un’attrice straordinaria: negli anni successivi alla sua carriera cinematografica, si dedicò completamente all’attività umanitaria, diventando ambasciatrice dell’UNICEF. Viaggiò in Somalia, Etiopia, Bangladesh e Sudan, portando aiuti e visibilità alle crisi dimenticate. Audrey rappresenta un raro connubio di talento, bellezza e altruismo.

Rocco Siffredi (1964) – Il volto controverso ma umano del cinema per adulti

Rocco Antonio Tano, meglio conosciuto come Rocco Siffredi, è nato il 4 maggio 1964 a Ortona, in Abruzzo. Il suo nome è ormai sinonimo del cinema hard italiano, con una carriera che supera i trent’anni e una fama internazionale senza eguali. Rocco ha recitato e diretto centinaia di film per adulti, costruendosi una reputazione tanto imponente quanto controversa.

Ma negli ultimi anni, Rocco ha mostrato anche un volto più intimo e riflessivo, raccontando le sue difficoltà personali, le sfide del mestiere e la vita familiare con la moglie e i figli. Ha partecipato anche a reality come L’isola dei famosi, rivelando lati inediti della sua personalità. Inoltre, nel documentario Rocco (2016), ha raccontato la sua storia con sincerità e profondità, andando oltre la facciata trasgressiva per mostrare l’uomo dietro il mito.

Serena Brancale (1989) – L’arte di mescolare soul, jazz e identità mediterranea

Classe 1989, nata a Bari, Serena Brancale è una cantante, musicista e performer poliedrica, con uno stile unico che fonde soul, R&B, jazz e sonorità elettroniche. La sua voce calda e potente l’ha portata alla ribalta nel 2015 quando ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Galleggiare, prodotto da Lucio Dalla.

Dopo Sanremo, la sua carriera è esplosa: Serena ha inciso diversi album, tra cui Je so accussì, che fonde dialetto napoletano, groove e raffinatezza armonica. Ha collaborato con artisti internazionali come Richard Bona e Marcus Miller e continua a sperimentare tra generi e linguaggi musicali. La sua arte non è solo musicale: Serena è anche una performer visiva e creativa, che cura in prima persona i suoi videoclip e la sua immagine pubblica.

Jorge Lorenzo (1987) – Il guerriero delle due ruote

Jorge Lorenzo Guerrero, nato il 4 maggio 1987 a Palma di Maiorca, è una leggenda della MotoGP. Con tre titoli mondiali nella classe regina (2010, 2012 e 2015) e due nella 250cc (2006 e 2007), Lorenzo è uno dei piloti più titolati degli ultimi vent’anni. Dotato di una guida precisa, quasi chirurgica, ha sfidato mostri sacri come Valentino Rossi e Marc Márquez in duelli rimasti nella storia dello sport.

Con la Yamaha ha raggiunto i suoi più grandi successi, ma ha corso anche per Ducati e Honda, mostrando grande determinazione anche nei momenti difficili. Dopo il ritiro nel 2019, Jorge ha intrapreso l’attività di commentatore sportivo e influencer nel mondo del motorsport, senza mai perdere il suo spirito competitivo. Amato e criticato, ha sempre diviso il pubblico per la sua forte personalità, ma è indiscutibile il suo contributo al motociclismo.

Elly Schlein (1985) – Un nuovo volto per la politica italiana

Nata a Lugano da madre italiana e padre americano il 4 maggio 1985, Elly Schlein rappresenta la nuova generazione della politica progressista italiana. Europarlamentare, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, e oggi segretaria del Partito Democratico, Elly ha costruito un profilo politico solido e riconoscibile.

Laureata in Giurisprudenza, con un passato da attivista, è nota per le sue posizioni chiare su diritti civili, immigrazione, parità di genere e ambiente. È la prima donna e la prima persona dichiaratamente LGBTQ+ a guidare il PD, e la sua elezione ha segnato un momento di svolta per la sinistra italiana. Schlein comunica in modo diretto, spesso fuori dagli schemi tradizionali della politica, e per molti rappresenta una speranza di rinnovamento e di cambiamento autentico.