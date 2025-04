Vip e personaggi nati il 13 aprile, tutti i compleanni delle celebrità

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Il 13 aprile è una data in cui si intrecciano le nascite di nati personaggi e talenti poliedrici e personaggi che, nei rispettivi ambiti, hanno lasciato un’impronta significativa. Tra loro c’è Guillermo Mariotto, celebre come stilista e controverso volto televisivo. Ma in questa giornata si festeggiano anche tante altre personalità che hanno contribuito a rendere il 13 aprile una data da ricordare. Non ci resta dunque che andare a scoprire insieme chi sono i protagonisti di questa giornata speciale.

Tanti auguri a Guillermo Mariotto, nato il 13 aprile 1966

Guillermo Mariotto, nato il 13 aprile 1966, è famoso sia come stilista che come personaggio televisivo, diventato popolare grazie al suo ruolo di giudice nel programma di Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle”. Poliedrico direttore creativo della maison Gattinoni, Mariotto ha portato la sua vision nelle passerelle internazionali, distinguendosi per uno stile al contempo sofisticato e teatrale. In tv, il suo spirito ironico e la sua competenza tecnica hanno conquistato il pubblico, rendendolo una presenza fissa e apprezzata del piccolo schermo italiano. Anche e soprattutto quando dà vita ai suoi siparietti un po’ accesi nei quali non risparmia frecciatine a nessuno!

Buon compleanno a Ron Perlman, nato il 13 aprile 1950

Ron Perlman, nato il 13 aprile 1950, è un attore statunitense che ha vestito tantissimi ruoli iconici in film e serie TV. L’emblema di tutti è sicuramente il personaggio di Hellboy nell’omonima saga cinematografica, oltre a quello di Clay Morrow nella serie “Sons of Anarchy”. Con il suo volto inconfondibile e la voce profonda, Perlman ha sempre interpretato ruoli complessi e affascinanti, guadagnandosi il rispetto del pubblico e della critica di tutto il mondo.

Auguri alla first lady francese, Brigitte Macron!

Brigitte Macron, nata il 13 aprile 1953, è la First Lady francese e una figura pubblica di grande rilievo. Nata Trogneux ed ex insegnante di letteratura, nel 2007 ha sposato Emmanuel Macron, diventando una presenza costante nella vita politica e sociale francese. Con il suo stile elegante e il suo impegno in ambito culturale e sociale, Brigitte Macron è oggi un simbolo di grazia e determinazione.

Carles Puyol: auguri ad uno dei difensori più forti di sempre

Il mondo dello sport celebra oggi Carles Puyol, nato il 13 aprile 1978. L’ex capitano del Barcellona e calciatore della nazionale spagnola, è considerato uno dei migliori difensori della sua generazione. Con il Barça ha vinto tutto, dalla Champions League al campionato spagnolo, mentre con le Furie Rosse ha conquistato l’Europeo del 2008 e il Mondiale del 2010, segnando un’epoca di successi.

Mambo No. 5: tanti auguri a Lou Bega

Anche Lou Bega è nato il 13 aprile, nel 1975. Nato in Germania da padre ugandese e madre siciliana, nel 1999 diventò famoso in tutto il mondo grazie alla hit “Mambo No. 5 (A Little Bit Of”. Si tratta di un brano che, con il suo ritmo travolgente e contagioso, è diventato una vera e propria colonna sonora degli anni ’90, proiettando Lou Bega nell’Olimpo delle star internazionali della musica pop.

13 aprile: sarebbe stato il compleanno di Antonio Meucci

Infine, il 13 aprile sarebbe stato anche il compleanno di Antonio Meucci, nato nel 1808 e deceduto nel 1889. Inventore e pioniere delle telecomunicazioni, Meucci è ricordato per i suoi studi sul telefono, tanto da essere considerato da molti come il vero precursore di questa rivoluzionaria invenzione.