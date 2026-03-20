Il lavoro più sorprendente del momento: 350 euro al giorno per dare abbracci (e sta diventando una professione vera)

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Negli ultimi anni, ciò che una volta era considerato un gesto spontaneo, intimo e totalmente gratuito – l’abbraccio – si è trasformato in una vera e propria attività professionale. In diverse parti del mondo stanno emergendo figure che offrono servizi basati esclusivamente sul contatto umano, trasformando un bisogno primario in un lavoro.

Questa evoluzione nasce anche da movimenti culturali come la Free Hugs Campaign, che invitava le persone a scambiarsi abbracci gratuiti per diffondere empatia e gentilezza. Col tempo, però, il contesto sociale è cambiato: l’isolamento urbano, l’uso massiccio della tecnologia e una crescente difficoltà nelle relazioni hanno fatto emergere un bisogno più profondo.

Quanto si guadagna davvero

Secondo quanto raccontato nell’articolo di riferimento, chi lavora nel settore degli abbracci professionali può arrivare a guadagnare fino a 350 euro al giorno. Una cifra che può sembrare incredibile, ma che riflette una domanda reale e crescente.

Il guadagno dipende da diversi fattori, tra cui l’esperienza del professionista, la durata delle sessioni e il contesto in cui si svolgono gli incontri. Alcuni operatori lavorano privatamente con clienti abituali, mentre altri partecipano a eventi o collaborano con centri dedicati al benessere. In ogni caso, ciò che viene offerto non è solo un gesto fisico, ma un’esperienza di benessere emotivo costruita su ascolto, presenza e rispetto.

Perché le persone pagano per essere abbracciate

A prima vista può sembrare strano pagare per ricevere un abbraccio, eppure questo fenomeno racconta molto della società contemporanea. Sempre più individui si trovano a vivere condizioni di solitudine, stress o disconnessione emotiva, anche quando sono circondati da altre persone.

Il bisogno di connessione umana è fondamentale e non può essere completamente sostituito da interazioni digitali. L’abbraccio, in questo contesto, diventa un gesto potente, capace di trasmettere sicurezza, accoglienza e calma. Il semplice contatto fisico contribuisce a ridurre i livelli di stress e a generare una sensazione di benessere immediato.

Regole, limiti e professionalità del “cuddling”

Nonostante possa sembrare un’attività informale, il lavoro degli operatori di cuddling è regolato da principi molto precisi. La dimensione professionale è fondamentale per garantire sicurezza, rispetto e chiarezza tra le parti.

Il contatto fisico proposto è sempre privo di ambiguità e si basa su un consenso esplicito e continuo. Ogni sessione viene costruita tenendo conto dei limiti personali del cliente, che vengono rispettati in modo rigoroso. Il professionista, dal canto suo, deve essere in grado di gestire le emozioni, mantenere un atteggiamento empatico e comunicare in modo chiaro.

Per questo motivo, molti operatori seguono percorsi formativi specifici che includono tecniche di ascolto, gestione delle relazioni e consapevolezza emotiva. Il risultato è un servizio che si colloca a metà strada tra il benessere relazionale e il supporto emotivo, pur senza sostituire ambiti come la terapia psicologica.

Questo tipo di lavoro, per quanto insolito, riflette un cambiamento culturale significativo. La società contemporanea sta iniziando a riconoscere l’importanza del benessere relazionale e del contatto fisico come elementi fondamentali della qualità della vita. Il cuddling professionale si inserisce proprio in questa trasformazione, rappresentando una risposta concreta a bisogni reali per ogni essere umano.