Buon compleanno Claudio Lotito, con quali vip il Presidente della Lazio festeggia il 9 Maggio

Ph(D) in Diritto Comparato e processi di integrazione e attivo nel campo della ricerca, in particolare sulla Storia contemporanea di America Latina e Spagna. Collabora con numerose testate ed è presidente dell'Associazione Culturale "La Biblioteca del Sannio".

Oggi è il 9 maggio, quali vip e personaggi famosi compiono gli anni in questo giorno? Il primo è il presidente Claudio Lotito. Chi festeggia con lui?

Oggi è il 9 maggio 2026, una di quelle giornate che sembra costruita su misura per personaggi dal carattere forte e riconoscibile, accomunati anche dall’essere nati sotto il segno del Toro, simbolo di determinazione, concretezza e carisma. Qualità che ritroviamo perfettamente in molti dei protagonisti di oggi, a partire da Claudio Lotito, figura divisiva ma centrale nel calcio italiano contemporaneo (e non solo). Accanto a lui, tanti altri personaggi: il 9 maggio si conferma un compleanno collettivo pieno di personalità. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio a chi fare gli auguri oggi.

9 maggio: buon compleanno a Claudio Lotito

Nato il 9 maggio 1957, Claudio Lotito è uno dei dirigenti sportivi più influenti del calcio italiano. Presidente della Lazio dal 2004, ha rilevato il club in una situazione economica drammatica, guidandolo poi verso il risanamento finanziario e la conquista di tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Dal 2022 è anche senatore della Repubblica. Figura spesso al centro del dibattito mediatico, da circa un ventennio resta uno dei protagonisti assoluti del nostro calcio.

Tanti auguri a Fulvio Collovati, campine del mondo 1982

Nato anche lui il 9 maggio 1957, Fulvio Collovati è entrato nella storia del calcio italiano come uno dei protagonisti del Mondiale vinto dall’Italia nel 1982. Difensore elegante e affidabile, ha indossato le maglie di Milan, Inter, Udinese, Roma e Genoa, disputando 50 partite con la maglia azzurra. Con il Milan conquistò anche lo storico “scudetto della stella” del 1979. Dopo il ritiro è diventato volto televisivo e opinionista sportivo in diversi programmi Rai.

Billy Joel compie gli anni il 9 maggio

Nato a New York il 9 maggio 1949, Billy Joel è una leggenda della musica mondiale. Con oltre 150 milioni di dischi venduti, è tra gli artisti più amati di sempre. Brani come Piano Man, Uptown Girl, Honesty, We Didn’t Start the Fire e New York State of Mind hanno segnato intere generazioni. Vincitore di numerosi Grammy Awards e inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, ha trasformato il piano rock in un linguaggio universale. Ancora oggi i suoi concerti registrano sold out in tutto il mondo.

Buon compleanno all’influencer Mariano Di Vaio

Nato il 9 maggio 1989, Mariano Di Vaio è uno dei pionieri italiani del mondo influencer. Partito da Assisi, ha costruito una carriera internazionale tra moda, imprenditoria e social. Ha collaborato con brand come Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Dolce & Gabbana, diventando uno dei volti italiani più riconoscibili nel fashion system globale. Nel 2018 Forbes lo ha inserito nella lista degli italiani under 30 più influenti nel settore retail ed e-commerce.

9 maggio, tanti auguri al bassista rock per eccellenza: Gianni Maroccolo

Nato il 9 maggio 1960, Gianni Maroccolo è uno dei nomi più importanti del rock alternativo italiano. Storico bassista dei Litfiba negli anni di Desaparecido, 17 Re e Litfiba 3, ha poi contribuito alla nascita dei CSI dopo l’esperienza con i CCCP. Musicista, produttore e sperimentatore, ha lavorato con decine di artisti fondamentali della scena indipendente italiana, dai Marlene Kuntz ai Timoria. La sua figura è assolutamente centrale nello sviluppo del rock italiano tra anni ’80 e ’90 e, ancora oggi, con il suo basso fa sognare tutti, specie nel tour del 40-ennale di 17 Re appena intrapreso con i vecchi compagni di strada dei Litfiba.