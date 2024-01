Ilary Blasi, quella parola del suo libro che fa stranire i fan

Ha conseguito un Master in Marketing Management e Google Digital Training su Marketing digitale. Si occupa della creazione di contenuti in ottica SEO e dello sviluppo di strategie marketing attraverso canali digitali.

Nel 2023, Il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla notizia del divorzio tra due icone dello star system italiano: Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo quasi due decenni di matrimonio, la coppia che aveva fatto sognare il pubblico ha deciso di prendere strade diverse.

Tra pettegolezzi e ipotesi, è stata la stessa conduttrice romana a rompere il silenzio, narrando la sua versione dei fatti attraverso il documentario “Unica” e adesso il nuovo libro “Che stupida. La mia verità”, in arrivo nelle librerie il 30 gennaio, già preordinabile.

Il libro di Ilary Blasi

La parola che ha fatto stranire molti utenti

Il titolo del libro, carico di significato, promette di svelare i retroscena di una storia d’amore che sembrava indissolubile. Ilary Blasi ha annunciato l’uscita del volume tramite il suo profilo Instagram, dove ha anticipato che si tratterà di una cronaca di dolore e rinascita.

Il libro preannuncia di svelare la verità sulla fine del suo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti. Sarà un racconto intimo, in cui l’ex letterina si aprirà completamente, esponendo i suoi sentimenti più profondi.

Nel suo post sui social, la showgirl rivela di essere spesso chiamata “Ice Princess” dagli amici, un soprannome non legato al colore dei capelli, ma alla sua capacità di non farsi dominare dalle emozioni. Questo atteggiamento, apparentemente distante, le permette di affrontare le difficoltà mantenendo uno “spazio di manovra” per fronteggiare gli imprevisti. Un approccio che, secondo lei stessa, è stato messo alla prova per la prima volta durante la fine della sua relazione con Totti.

“La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti” ha scritto su Instagram Ilary Blasi.

“Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì” si legge ancora su Instagram ma, per tanti utenti, la parola “lambire” non sembra appartenere al vocabolario di Ilary Blasi. “Sicuramente il termine “lambire” è frutto di Ilary Blasi, nota per la sua dialettica forbita, colta, ricca…”, “Non lo ha scritto lei” hanno commentato alcuni utenti.

Il sogno di una famiglia felice, con le vacanze a Sabaudia e le cene tra amici, è stato infranto improvvisamente. Nel suo libro, Ilary Blasi rivela le ombre e le luci di un amore che molti definivano “da favola”. La scoperta del tradimento ha colpito Blasi in modo profondo, ma la conduttrice ha saputo reagire, trovando sostegno nella famiglia, negli amici di sempre e nel lavoro che è sempre stato per lei una valvola di sfogo.

Nonostante le critiche, il suo libro promette di essere un viaggio per i lettori, che potranno scoprire la verità dietro la fine di una delle coppie più celebrate dello spettacolo italiano.